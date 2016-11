Darmreinigung: Entschlackung fördert die Gesundheit

Darmgesundheit ist die Voraussetzung für Lebensfreude und Schwung im Alltag

Entschlackung hilft dem Immunsystem. (Bildquelle:©stockpics - Fotolia.com)

(firmenpresse) - Eine große Chance, um mehr Lebensfreude und eine bessere Gesundheit Wirklichkeit werden zu lassen, stellt die Entschlackung des Darms dar. Eine unkomplizierte und schonende Darmreinigung, die problemlos innerhalb von zwei oder Stunden im vertrauten Umfeld zuhause durchgeführt werden kann, stellt die AyurVedic-Colon-Cleaning Methode dar. Dabei handelt es sich um eine ayurvedische Darmreinigungsmethode, die auf eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte zurückblicken kann. Ziel der Ayurveda Medizin ist es, ein Gleichgewicht zwischen dem Menschen und seiner Umwelt wiederherzustellen. Körper und Seele spielen dabei gleichermaßen eine große Rolle. Die ayurvedische Entschlackung begreift den gesamten Verdauungstrakt. Das Entschlacken des Körpers von innen ist eng verbunden mit der medizinischen Gesunderhaltung und Hygiene der jüngsten Menschheitsgeschichte.

Ayurvedische Entschlackung mit mehrerer tausend Jahre alter Geschichte

Die Anwendung der ayurvedischen Entschlackung, dem AyurVedic-Colon-Cleaning, ist dabei denkbar einfach und durchaus vergleichbar mit der Zubereitung einer Gemüsebrühe. Die Durchführung der Entschlackung wird auf dem Beipackzettel ausführlich beschrieben und auch bebildert. Dabei handelt es sich um das Malasudhi-Curna-Pulver, das in Deutschland aus frischen Rohstoffen mit aromatischen Kräutern hergestellten wird und sorgsam abgepackt in einem Beutel geliefert wird - das Malasudhi-Colon-Clean®. Das Entschlackungspulver enthält keinerlei künstliche Zutaten. Sehr transparent werden sämtliche Inhaltstoffe mit Informationen für Allergiker aufgeführt. Neben der Einnahme des zubereiteten Pulvers gilt es, vier einfach durchzuführende Bewegungsabläufe zu absolvieren, um den Reinigungsvorgang zu unterstützen.

Entschlackungspulver enthält keinerlei künstliche Zutaten

Die Durchführung der Darmentschlackung ist denkbar einfach. Das Ergebnis ist umso überragender. Menschen, die ihren Darm von Schlacken befreit haben, berichten von einer besonderen Vitalität, von einer regelrechten Befreiung mit großem Wohlbefinden. Kein Wunder, denn jede Störung im Darm hat Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Können Stoffwechsel Endprodukte nicht ungehindert durch den Darm transportiert werden, weil beispielsweise eine Verschlackung des Darms Prozesse verhindert oder verlangsamt, kann der Körper von den zu lange im Darm weilenden Abfallstoffen und auch Giftstoffen belastet werden. Fazit: Eine Entschlackung durch Darmreinigung hilft dem gesamten Körper. Ein gepflegter Darm ist die Voraussetzung für Wohlbefunden und Gesundheit.





Ayurvedic-Colon-Cleaning steht für Darmgesundheit durch Entschlackung. Das Unternehmen hat sich auf eine sanfte Darmreinigung für zu Hause spezialisiert. Die Entschlackung geht auf die ayurvedische Heilkunst zurück. Und fördert so die Gesundheit im Darm sowie das Immunsystem in unserem Körper. Lebensfreude und Schwung kehren in den Alltag zurück.

