Weihnachtsbäume Regensburg zeigt wie es geht

Satte 42 Tage vor dem heiligen Fest stehen die Vorbereitungen zum alljährlichen Weihnachtsbaum Verkauf auf Hochtouren. Die Firma Weihnachtsbäume Regensburg hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen.

(firmenpresse) - Herr Niesner, der Geschäftsleiter der Weihnachtsbäume Regensburg ist stets für Überraschungen gut, das weis man mittlerweile in nah und fern. Denn er ist nicht nur der Erfinder der ersten Weihnachtsbaum App in Deutschland, sondern höchstwahrscheinlich im Jahr 2016 der günstigste Nordmanntannen Händler weit und breit!



Im Gespräch betonte Niesner, es sei nicht der gehobene Preis der unser Weihnachtsfest immer mehr zum Luxus machen soll, nein auch ärmere und vor allem Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht sollen sich dennoch eine echte Nordmanntanne in Zimmerhöhe leisten können.



Wie geht das?

In erster Linie erzählt Horst Niesner muß man erst mal einen festen Willen entwickeln, zu dem was man eigentlich erreichen will. Sozusagen habe er sich viele Gedanken dazu gemacht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:



Man hat sich neuerdings eine Sonntagsgenehmigung zum Sonderverkauf erteilen lassen und nun kommts:

An allen Vorweihnachtlichen Sonntagen, kostet eine Nordmanntanne, egal ob mittel oder groß 19 Euro am Verkaufsplatz in Regensburg direkt am Großparkplatz bei XXXL Hiendl.



Hier kann man nur mal danke sagen, dass es im Geschäftsleben auch noch herzliche Menschen gibt wie Herrn Niesner. Dieser übrigens Erfinder der erfolgreichen Weihnachtsbaum Zentrale ist und nicht genug eine eigene Webseiten/Webshop Produktion leitet. Dies macht er Hauptberuflich und mit sehr großem Erfolg.



Eines steht für Niesner fest: Erst der Kunde, der das Beste vom Besten erhält, wird ein mehr als zufriedener Dauerkunde bleiben.





http://weihnachtsbaeume-regensburg.de



Horst Niesner

Am Litzelbach 12

93083 Piesenkofen/Regensburg



Kontakt

Telefon: 09401 5354184

Mobil: 0151 25009124

E-Mail: info(at)weihnachtsbaeume-regensburg.de



Steuernummer: 244/255 20 276

