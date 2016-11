Rheinische Post: RWE-Kraftwerks-Chef begrüßt Entschärfung des Klimaschutzplans

(ots) - Der Chef der RWE-Kraftwerkssparte Generation,

Matthias Hartung, begrüßt die Entschärfung des Klimaschutzplans: "Den

Klimaschutzplan müssen wir erst im Detail bewerten, aber was wir

erkennen: Er ist überaus ambitioniert. Schon heute langfristig

verbindliche Festlegungen ohne eine Folgenabschätzung für alle

Sektoren zu treffen, halten wir für problematisch", sagte er der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

Wirtschaftsminister Gabriel hatte durchgesetzt, dass die

CO2-Einsparvorgaben 2018 noch einmal überprüft werden.



Weiter sagte Hartung: "Wichtig ist doch, die für Mitte des

Jahrhunderts gesetzten Ziele zu erreichen und nicht jeden Schritt

dahin minutiös schon heute festzulegen. Klimaschutz muss immer auch

zu Ende gedacht werden, das heißt: Man muss die Konsequenzen für

Regionen, Beschäftigte und Unternehmen mit bedenken. Sonst besteht

die Gefahr, dass so ein wichtiges Thema die Akzeptanz verliert."







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423720

Anzahl Zeichen: 1265

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung