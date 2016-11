Rheinische Post: Bundespräsidentenwahl: Maas gegen Konsenskandidat der großen Koalition

(ots) - Justizminister Heiko Maas (SPD) hat sich in der

Debatte um die Gauck-Nachfolge gegen einen Konsenskandidaten der

großen Koalition ausgesprochen. "Es ist kein Geheimnis, dass

Frank-Walter Steinmeier in Deutschland einen riesigen Rückhalt als

möglicher Bundespräsident hat", sagte Maas der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Die Menschen

sehen, was für eine großartige Arbeit unser Außenminister leistet.

Ich fände es nicht zielführend, wenn es einen Konsenskandidaten der

Koalition gäbe, der dann aber nicht auf Zustimmung der Menschen

stößt", betonte Maas. Der kleinste gemeinsame Nenner helfe dem Land

nicht weiter.







