Rheinische Post: Maas will leichteren Zugang für Ältere zu Immobilienkrediten

(ots) - Justizminister Heiko Maas will älteren Bürgern,

die unter den Folgen der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie leiden,

den Zugang zu Immobilienkrediten wieder erleichtern. "Es darf nicht

sein, dass gerade ältere Bankkunden wegen dieser EU-Richtlinie

eventuell nur noch schwer einen Kredit erhalten. Diese nicht

gewünschte Wirkung gehört abgeschafft, und zwar schnell", sagte Maas

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

Etwaige Rechtsunsicherheiten müssten beseitigt werden, um auch

älteren Menschen Kredite zu ermöglichen. "Wir sind mit dem

Bundesfinanzministerium dazu in guten Gesprächen." Möglich sei es,

die Umsetzung der Richtlinie noch einmal anzupassen beziehungsweise

auf dem Verordnungsweg oder über die Bankenaufsicht Bafin für mehr

Klarheit zu sorgen.







