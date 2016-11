Rheinische Post: Justizminister Maas: Behördengänge ohne Burka

(ots) - In der Debatte um Burkas in der Öffentlichkeit

hat sich Justizminister Heiko Maas (SPD) dafür ausgesprochen, dass

Behördengänge ohne Vollverschleierung erledigt werden sollen.

"Nachvollziehen kann ich, dass man schon aus ganz praktischen Gründen

nicht vollverschleiert in Behörden gehen kann, um seine Anliegen

vorzutragen. Wer dort erscheint, muss sich identifizieren und

ausweisen - das geht nicht ohne Weiteres mit einer

Vollverschleierung", sagte Maas der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Bezogen auf Mütter, die ihre

Kinder aus der Kita abholen, sagte Maas: "Losgelöst von der

Verbotsdebatte: Die Erzieherinnen und Erzieher sollten zumindest

erkennen können, wer die Kinder abholt." Grundsätzlich meint Maas:

"Die Burkadebatte hat nichts mit innerer Sicherheit zu tun, sondern

ist eine Frage der Integration. Und: Wir müssen nicht alles

verbieten, was uns nicht gefällt."



Die Sendung von Anne Will, in der am vergangenen Sonntag eine

vollverschleierte Frau auftrat, kritisierte Maas: "Es hilft nicht,

eine Frau einzufliegen, die in der Burka vor laufenden Kameras

Millionen Zuschauern den Eindruck vermittelt, in diesem Land sehe man

an jeder Ecke vollverschleierte Frauen. Das erzeugt ein völlig

falsches Bild." Maas betonte zugleich: "Eine solche Einladung

auszusprechen, unterliegt allein der Entscheidungsfreiheit der

Medien."







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423725

Anzahl Zeichen: 1756

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung