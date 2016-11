neues deutschland: Parteienforscher Lühmann: Grünen-Einladung an Daimler-Chef Zetsche richtig

(ots) - Der Parteienforscher Michael Lühmann hält es für

richtig, dass die Grünen Daimler-Chef Dieter Zetsche zu ihrem

Parteitag in Münster eingeladen haben. "Wenn man eine diskursive

Partei sein und zeigen will,dass man sich im Wirtschaftsbereich

auskennt, dann macht die Einladung durchaus Sinn", sagte der

Sozialwissenschaftler am Göttinger Institut für Demokratieforschung

der Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Die Grünen

könnten mit Zetsche ausloten, wo man bei der Mobilitätswende

zusammenkommt und wo nicht, so Lühmann. Innerhalb der Grünen ist die

für Sonntag geplant Rede von Zetsche umstritten. Die

Parteitags-Delegierten wollen am gleichen Tag über einen Antrag

abstimmen, wonach ab 2030 in Deutschland keine Autos mit Benzin- oder

Dieselmotoren mehr zugelassen werden sollen.







