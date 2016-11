NOZ: DGB: Populisten durch Rentenreformen den Wind aus den Segeln nehmen

DGB: Populisten durch Rentenreformen den Wind

aus den Segeln nehmen



Vorstandsmitglied Buntenbach fordert Entscheidungen noch in der

laufenden Legislaturperiode



Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Große

Koalition aufgefordert, die nötigen Rentenreformen jetzt anzupacken.

Dies wirke auch einem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte entgegen.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Samstag): "Die Parteien müssen klar und deutlich zeigen,

dass sie die Ängste und Befürchtungen der Menschen ernst nehmen. Nur

so können sie Rechtspopulisten wie der AfD den Wind aus den Segeln

nehmen."



Die Gewerkschafterin mahnte, es dürfe nicht erneut der Eindruck

entstehen, dass Populisten die politische Agenda bestimmen. So etwas

habe es schon in den Debatten über Einwanderung und die

Flüchtlingspolitik gegeben. "Das darf sich nicht wiederholen."



Die Große Koalition müsse deshalb noch in der laufenden

Legislaturperiode Schritte zur Stabilisierung des Rentenniveaus

einleiten, forderte Buntenbach. Das Rentenniveau sei nicht nur eine

mathematische Rechengröße, sondern wichtig für das Vertrauen in die

Rentenversicherung. Wer über Jahrzehnte in die Rentenkasse einzahle,

müsse am Ende seines Lebens davon in Würde leben können. Die

Gewerkschafterin warnte: "Wenn das Rentenniveau so weiter absackt,

wie es jetzt im Gesetz steht, dann bedeutet das für viele Menschen

sozialen Abstieg oder gar Altersarmut."



Nach aktuellem Recht darf das Niveau bis 2030 nicht unter 43

Prozent sinken. Aktuell beträgt es 48 Prozent. Bis zum Jahr 2045

könnte es nach neuen Schätzungen auf 41,7 Prozent sinken. Das

Rentenniveau gibt das Verhältnis an zwischen einer Standardrente nach

45 Beitragsjahren und dem aktuellen Durchschnittseinkommen.









Kommentare zur Pressemitteilung