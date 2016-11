NOZ: CDU fordert Zusammenrücken der Europäer nach der Trump-Wahl

(ots) - CDU fordert Zusammenrücken der Europäer nach der

Trump-Wahl



Generalsekretär Tauber: Es ist ein Fehler, sich im Zweifel immer

auf die USA zu verlassen



Osnabrück. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich nach der Wahl

von Donald Trump zum US-Präsidenten für ein Zusammenrücken Europas

ausgesprochen. "Wir müssen uns neu um das deutsch-amerikanische

Verhältnis und zugleich um die Stärkung Europas bemühen", sagte

Tauber im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Es

sei " ein Fehler der Europäer", sich darauf zu verlassen, dass die

Amerikaner im Zweifel immer bereitstünden. Die Europäer müssten

selber mehr Verantwortung übernehmen und "mehr tun in der gemeinsamen

Verteidigungs-, Außen- und Sicherheitspolitik". Tauber zeigte sich

überzeugt, dass es im deutsch-amerikanischen Verhältnis auch nach der

Wahl des Republikaners Trump "sehr viel Kontinuität" geben werde. Die

Republikaner insgesamt seien traditionell transatlantisch, sagte

Tauber: "Die Partei streitet für dieselben Werte wie wir - für

Freiheit und für Demokratie."



________________________________________________________________



CDU hält Steuerdebatte der Grünen für "Lackmustest"



Generalsekretär Tauber: In einem Bündnis mit der Union wäre eine

Vermögensabgabe nicht durchzusetzen



Osnabrück. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Steuerdebatte

auf dem Grünen-Parteitag als "Lackmustest" bezeichnet. In einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) stellte

Tauber klar, dass für die Union neue Abgaben nicht in Frage kämen,

weil sich Leistung lohnen müsse. "Wenn die Grünen eine Vermögensteuer

beschließen, müssen sie damit leben, dass sie diese Abgabe in einem

Bündnis mit der Union nicht durchsetzen werden", erklärte Tauber.

"Die Grünen sollten sich langsam mal entscheiden, was sie wollen",



sagte er mit Blick auf eine mögliche Koalition 2017 im Bund. Der

linke Flügel der Grünen hat die Vermögenssteuer gefordert. An diesem

Samstag wird die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Münster

darüber diskutieren.







