Rheinische Post: Altmaier erwartet "Mainstream-Außenpolitik" von Trump

(ots) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU)

erwartet keinen überraschenden Richtungswechsel in der

US-amerikanischen Außenpolitik. "Ich glaube, dass die USA gar keine

andere Wahl haben werden, als ein internationaler Akteur zu bleiben",

sagte Altmaier bei einer Veranstaltung des Unternehmerverbandes in

Duisburg, wie die Online-Ausgabe der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" berichtet. Seine Erfahrung sei es, sagte Altmaier,

dass "am Ende alle Präsidenten in der Außenpolitik im Mainstream der

bisherigen Außenpolitik bleiben". Der CDU-Politiker prophezeite: "Es

wird in der Außenpolitik eine Menge Kontinuität geben." Die USA seien

ein Land mit starken Einrichtungen beim Militär, bei den

Geheimdiensten, im Auswärtigen Amt, die ihrem Präsidenten auch schon

mal sagen, was er machen soll. Er gehe davon aus, dass man in den

Gesprächen mit Trump und seinem Team, sobald es feststehe, eine gute

Chance habe, dass die Zusammenarbeit in der Nato und in der Uni so

fortgeführt werden könne wie bisher, so Altmaier. Eine Umsetzung des

transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP in den kommenden Jahren

sei allerdings unrealistisch. "Das wird eine Zeit lang dauern, bis es

weitergeht." Die Bundesregierung halte aber daran fest.







Datum: 12.11.2016 - 09:48

