SEO ist keine Magie

Was ist SEO und auf welche Art und Weise kann man eine Suchmaschinenoptimierung für eine erfolgreiche Promotion eines Unternehmens im Netzwerk verwenden – dies und mehr erfahren Sie aus dem nachfolgenden Artikel.

Seo ist keine Magie - FenixAM Webdesign

(firmenpresse) - SEO ist einer der am meist schlecht interpretierten Begriffen in der Welt des Marketings. Die Suchmaschinenoptimierung ist oft mit schwarzer Magie assoziiert, die zumindest eine Mitgliedschaft bei der Illuminati benötigt um alle Wege zu erlernen um diese magischen Künste wirksam einsetzen zu können. Die unfaire Kategorisierung der Suchmaschinenoptimierung als einer Art Alchemie in der letzten Dekade hat dazu beigetragen, dass ihre Wichtigkeit als ein Teil einer wirksamen Marketingstrategie unterschätzt wurde.



Es ist sehr traurig, denn SEO kann sich als eine sehr wirksame Strategie im Kampf um die potentiellen Kunden erweisen. Mehrere Studien haben bewiesen, dass diese Kundengewinnungsmethode viel effizienter und wirksamer sein kann als sogar TV-Werbung oder Druckwerbung. Es ist keine Magie und es wird ein kleines Geschäft in dem Keller der Eltern nicht in ein millionenschweres Unternehmen verwandeln, aber das betrifft auch jede andere Form von Werbung. Es kann aber die Sichtbarkeit einer Homepage im Netz verbessern, den entsprechenden Kunden-Traffic generieren, bessere Auffindbarkeitsquote erzielen und die Vertrauenswürdigkeit eines jeden Unternehmens stärken.



Suchmaschinenoptimierung ist gut für die Sichtbarkeit des Unternehmens im Netz.



Wenn die Menschen nach Ihren Produkten und Dienstleistungen suchen, dann will jeder Unternehmer bestimmt, dass seine Artikel so hoch wie möglich in den Suchergebnissen platziert werden. Der Grund dafür ist nicht nur, dass sie die potentiellen Kunden auf ihre Website locken möchten. Es geht vielmehr darum in den Suchergebnissen für die gewünschten Phrasen auffindbar zu sein, die direkt mit dem Profil des Unternehmens verbunden sind. Die meisten Menschen suchen nicht nur einmal und nicht nur mit einem und derselben Suchbegriff, deswegen ist es wichtig, dass die Firma mit Hilfe von diversen Suchbegriffen auffindbar ist.



Was bedeutet dies für ein Unternehmen? Es bedeutet, dass die Produkte und das Unternehmen in allen Suchergebnissen erscheinen und dadurch bekommen die Produkte und Dienstleistungen mehr Aufmerksamkeit. Dadurch besteht eine größere Möglichkeit, dass die potentiellen Kunden auf die Webseite des Unternehmens kommen.





SEO stärkt die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens.



Die Kunden merken die Platzierung der einzelnen Begriffe bei Google. Es ist vielen Unternehmer nicht bewusst, aber es ist wirklich so. In den Köpfen der Kunden sind die Suchergebnisse eine Stimme für die Vertrauenswürdigkeit eines Unternehmens – „Google sagt, dass dieses Unternehmen wichtig ist - also das muss auch der Fall sein.“ Es kann ein bisschen zu sehr ausgeholt klingen, aber es gab Zeiten als man nach einem Klempner in den Gelben Seiten gesucht hat. Fühlte man sich besser als man einen Klempner aus der Seite siebzig angerufen hat oder als man sich für einen von der ersten Seite entschieden hat? Die Kunden geben es nicht zu, aber in ihren Augen ist die Platzierung eines Unternehmens in den höchsten Suchergebnissen ein Zeichen der Vertrauenswürdigkeit.



SEO generiert Kunden-Traffic



Es ist logisch, dass die Besuchsquote keinen Umsatz generiert, aber ist es besser ein Shop in einer abgelegenen Gasse oder auf der meistbesuchten Straße in Offenbach oder Frankfurt am Main zu platzieren? Alle Leute die an solch einem Geschäft vorbei gehen, bringen kein Geld ein, aber manche von denen können zu potentiellen Kunden werden. Die Produkte und Dienstleistungen müssen nach wie vor verkauft werden, aber es ist viel leichter dies zu machen, wenn das Geschäft auf einer von Menschen befüllten Straße lokalisiert ist.



Suchmaschinenoptimierung gibt ein unvergleichliches Sammelbild von der Kundschaft.



Es wurde bereits erwähnt, dass SEO einen Kunden-Traffic für die Website generiert. Google Analytics untersucht diesen Traffic und es ist ein sehr gutes Tool. Es liefert viele wichtigen Informationen - anhand von welchen Suchbegriffen gesucht wird, welche Sprache benutzt wird, aus welcher Region kommt der meiste Traffic, an welchen Tageszeiten dieser intensiver wird usw. Diese Informationen sind sehr wichtig und helfen jedem Unternehmer die entsprechenden Strategien im Kampf mit der ständig wachsenden Konkurrenz zu entwickeln. SEO ist ausschlaggebend für jedes Unternehmen. Die Suchmaschinenoptimierung sollte vor allem von Experten durchgeführt werden, damit die Firmenwebseite nicht durch Google infolge der Anwendung von nicht erlaubten Techniken blockiert wird und dies passiert schneller als man denkt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fenixam.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

FenixAM Webdesign ist ein Unternehmen aus der Branche der Webseitenerstellung, das besonders im Rhein-Main-Gebiet vor allem in Frankfurt, Offenbach, Dietzenbach und Hanau aktiv ist. Erfolgreich kombiniert es seit Jahren die modernsten Methoden bei der Erstellung von Webseiten mit einer effektiven Suchmaschinenoptimierung. Das Angebot umfasst eine komplexe Erstellung von professionellen Firmenwebseiten - von individuellem Webdesign, einer kompletten Programmierung bis zur Suchmaschinenoptimierung. Bei der Erstellung von Web-Projekten stehen immer ein individuelles Design und vor allem die Funktionalität im Mittelpunkt. Es wird viel Wert auf die Ästhetik und die Benutzerfreundlichkeit der erstellten Webseiten gelegt. Da der User im Vordergrund steht, werden alle Projekte nach den neusten Trends konzipiert. Alle Aspekte der modernen Webseitengestaltung inklusive Responsive Design sind ein integrales Teil einer jeden Realisation von FenixAM Webdesign.

Dies ist eine Pressemitteilung von

FenixAM Webdesign

Leseranfragen:

FenixAM Webdesign

Lerchenweg 3

63165 Mühlheim am Main



info(at)fenixam.eu

www.fenixam.eu

PresseKontakt / Agentur:

FenixAM Webdesign

Lerchenweg 3

63165 Mühlheim am Main



info(at)fenixam.eu

www.fenixam.eu

Datum: 12.11.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1423734

Anzahl Zeichen: 4862

Kontakt-Informationen:

Firma: FenixAM Webdesign

Ansprechpartner: Arkadiusz Murenia

Stadt: Mühlheim am Main

Telefon: 015789659487



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung