Bundeskanzlerin im Interview mit HPI-Informatikstudent (FOTO)

Davon träumen viele Journalisten - Jonas Pohlmann, Bachelorstudent

des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, durfte Bundeskanzlerin

Angela Merkel im Rahmen ihres Video-Podcasts interviewen. Im Vorfeld

des Nationalen IT-Gipfels konnte er mit der Regierungschefin über das

diesjährige Schwerpunktthema digitale Bildung sprechen. Das Video ist

zu sehen unter: https://www.bundeskanzlerin.de/mediathek.



"Ich habe die Kanzlerin gefragt, warum die digitale Bildung erst

jetzt so ein großes Thema für die Politik ist", sagte Pohlmann.

Außerdem habe er mit Angela Merkel über die Zukunft des

Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern in der Bildung sprechen

können. "Als Informatik-Student frage ich mich häufig, warum

technische Entwicklungen in Schulen so lange dauern und wie man das

ändern könnte", so Pohlmann.



Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert im Video-Podcast dafür,

dass angesichts neuer Berufsbilder und benötigter Fähigkeiten

Anpassungen in den Schulen vorgenommen werden. Die Schul-Cloud - ein

gemeinsames Konzept des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

und des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) - sei ein sehr wichtiges

Projekt. "Dass wir von Seiten des Bundes das in den Exzellenz-Schulen

mit unterstützen, halte ich für einen guten Weg, um Erfahrungen zu

sammeln", so die Bundeskanzlerin.



Mit seinen gerade einmal 22 Jahren hatte Jonas Pohlmann schon

viele Politiker vor der Kamera, darunter Bundesminister und

Staatssekretäre. Der gebürtige Euskirchener ist Reporter im

30-köpfigen Studententeam des HPI, das am 16. und 17. November als

IT-Gipfelblog vom Spitzentreffen der IT-Branche berichtet. Die

Interviews mit Spitzenpolitikern, Experten und Wissenschaftlern

werden online unter https://it-gipfelblog.hpi-web.de/ zu sehen sein.

Rund um den IT-Gipfel werden die Potsdamer Studierenden außerdem auf



Twitter (Hashtag #itg16) und Facebook über Ergebnisse und Ereignisse

informieren.



Pohlman hat sein Abitur 2014 am Heinrich-Hertz Europakolleg in

Bonn gemacht und studiert zurzeit im 5. Semester IT-Systems

Engineering am HPI. Im nächsten Jahr wird er zusammen mit

Studierenden aus aller Welt ein "Semester at Sea" auf der MS

Deutschland verbringen, bei dem er dreieinhalb Monate interkulturelle

Seminare belegen und an Stationen wie Japan, Ghana und Südafrika halt

machen wird. "Schon als Schüler habe ich bei einem Auslandsjahr in

Venezuela gemerkt, wie wichtig Erfahrungen mit anderen Kulturen und

Nationalitäten sind", erzählt Pohlmann. Danach geht es für ihn zurück

nach Potsdam, um den Bachelor zu beenden.



Aktuelles zum IT-Gipfelblog



Die Potsdamer Elite-Schmiede für IT-Ingenieure betreibt den

IT-Gipfelblog seit 2006, als der erste Nationale IT-Gipfel der

Informationstechnologie am HPI stattfand. 2007 beim Spitzentreffen in

Hannover, 2008 in Darmstadt, 2009 in Stuttgart, 2010 in Dresden, 2011

in München, 2012 in Essen, 2014 in Hamburg und 2015 in Berlin

berichteten die HPI-Studenten von den Spitzentreffen. "Seit unser

IT-Gipfelblog damit begonnen hat, regelmäßig Interview-Videos mit

Experten zu veröffentlichen, wurde mehr als sieben Millionen Mal

darauf zugegriffen", sagt HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel. Der

Potsdamer Informatik-Wissenschaftler ist seit 2006 in die inhaltliche

Arbeit des IT-Gipfelprozesses einbezogen. Er ist Mitglied der

Fokusgruppen Intelligente Vernetzung und Digitalisierung in Bildung

und Wissenschaft.



Hinweis für Redaktionen



Den Live-Stream der Veranstaltung finden Sie auf

www.it-gipfelblog.de und www.it-gipfel.de. Folgen Sie dem

IT-Gipfelblog für aktuelle Statements der Hauptredner und exklusive

Interviews auf Twitter: https://twitter.com/ITGipfelblog. Ein

HPI-Masterstudent wird am 16. und 17.11. außerdem auf dem

Periscope-Account des BMWi live von seinen Eindrücken des IT-Gipfels

berichten: https://twitter.com/bmwi_bund. (Diese Information ist

nicht zur Veröffentlichung bestimmt) Den Überblick über die gesamte

Veranstaltung behalten Sie mit dem Hashtag #itg16.



Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut



Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH

(https://hpi.de) an der Universität Potsdam ist Deutschlands

universitäres Exzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als

einziges Universitäts-Institut in Deutschland bietet es den Bachelor-

und Master-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonders

praxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, das

von derzeit 480 Studenten genutzt wird. Die HPI School of Design

Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem

Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein

Zusatzstudium an. Insgesamt zwölf HPI-Professoren und über 50 weitere

Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten sind am Institut tätig.

Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen zehn

Fachgebieten des IT-Systems Engineering, aber auch in der HPI

Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in

Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung

sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und

vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen

nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche. Das HPI

kommt bei den CHE-Hochschulrankings stets auf Spitzenplätze. Mit

openHPI.de bietet das Institut seit September 2012 ein interaktives

Internet-Bildungsnetzwerk an, das jedem offen steht.







