Katrin Göring-Eckardt: Steuer-Entscheidung keine Richtungsentscheidung

(ots) - Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag,

Katrin Göring-Eckardt, will den Parteitagsbeschluss zu den

Steuerplänen der Partei im phoenix-Interview nicht als politische

Richtungsentscheidung verstanden wissen. "Dadurch, dass wir in

irgendein Programm schreiben, dass wir für welche Steuer auch immer

sind, wird niemand das Gefühl haben, es geht ihm besser, es geht

gerechter zu", so Göring-Eckardt. Der bevorstehende

Parteitagsentschluss ist mit Blick auf mögliche Koalitionen 2017 ihr

zufolge lediglich "die Ansage, wir werden mit dieser Frage auch in

Verhandlungen gehen." Die Steuerpläne der Grünen werden aber "nicht

die Frage sein, die wir am ersten Tag verhandeln. Am ersten Tag

verhandeln wir die Fragen, wie es mit dem Kohleausstieg aussieht, wie

es mit der Agrarwende ist, wie es mit der Integration ist und mit

einem Einwanderungsgesetz. Deswegen bin ich sehr bei Cem Özdemir,

wenn er sagt, nicht festlegen."



Münster/Bonn, 12. November 2016







Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Datum: 12.11.2016 - 10:57

Sprache: Deutsch

