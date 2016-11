Wie Kinder sich fühlen, wenn Eltern sich trennen

Judith Zacharias-Hellwig aus Simmern zeigt Konfliktlösungsmöglichkeiten auf

Das Buch ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

(firmenpresse) - "Die Sehnsucht des kleinen Orange" von Judith Zacharias-Hellwig greift das Thema Trennung aus der Sicht eines kleinen Kindes auf. In kindlich-plakativen Illustrationen wird eine Vater-Mutter-Kind-Situation abgebildet, wie sie häufig vorkommt: Vater und Mutter trennen sich, das Kind muss sich mit der neuen Situation auseinandersetzen.



Die Autorin, die in Simmern im Westerwald beheimatet ist, kennt die daraus entstehenden Probleme aus ihrer therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Als staatlich anerkannte Erzieherin, Heilpädagogin, systemische Therapeutin und Familientherapeutin sah sich Judith Zacharias-Hellwig schon des Öfteren mit Trennungssituationen konfrontiert. Sie arbeitete mehrere Jahre im Kindergarten und in der ambulanten Kindertherapie, bevor sie sich wegen ihrer zwei Töchter in den Erziehungsurlaub begab. Hier entstand ihr 32-seitiges, farbig illustriertes Kinderbuch.



Das kleine Orange ist ein fröhliches Kind. Zusammen mit Mama Rot und Papa Gelb lebt es glücklich am Stadtrand in einem gemütlichen Haus. Gerne schaukelt es im Garten so hoch, dass es glaubt, mit den Zehenspitzen die Sonne berühren zu können. Das kleine Orange fühlt sich sicher und geborgen, wenn Mama und Papa in der Nähe sind und ihm beim Schaukeln zusehen. Doch alles ändert sich, als ihm seine Mutter eines Abends am Abendbrottisch erklärt, dass Papa bald alleine in eine andere Wohnung am anderen Ende der Stadt ziehen wird. Die Eltern wollen sich trennen! Als Papa Gelb ausgezogen ist, ist das kleine Orange so traurig, dass es seine gelbe Farbe verliert und sich rot verfärbt. Papa fehlt ihm einfach. Seine Mutter überlegt mit ihm gemeinsam, was dem Kind helfen könnte, und so freut sich das kleine Orange auf sein erstes Besuchswochenende in Papas neuem Zuhause. Doch dort fehlt ihm Mama Rot, und wieder wird ihm ganz weh ums Herz. Kann Papa Gelb ihm jetzt helfen?



Judith Zacharias-Hellwig weiß aus ihrer therapeutischen Arbeit heraus, wie schwierig es für Eltern ist, in einer Trennungssituation ihrem Kind gegenüber adäquat zu handeln. Mit "Die Sehnsucht des kleinen Orange" will sie einerseits betroffenen Erwachsenen aufzeigen, wie Kinder diese familiäre Herausforderung erleben. Sie stellt die Gefühle und Verlustängste des Kindes dar und gibt auf leicht verständliche Weise Hinweise darauf, wie sich die Eltern dem Kind gegenüber verhalten können. Andererseits kann ein Kind, das sich in ähnlicher Situation befindet, durch das Buch erkennen, dass seine momentanen Gefühle berechtigt und "normal" sind. Hier werden diese Gefühle verbalisiert und visualisiert. "Die Sehnsucht des kleinen Orange" ist ein Bilderbuch, mit dem die betroffenen Eltern zu Hause arbeiten können. Aber auch in der therapeutischen Arbeit, in pädagogischen Praxen, Kindergärten oder in der sozialen Gruppenarbeit ist es ein geeignetes Werkzeug bei der Aufarbeitung einer schwierigen Familiensituation. Das Buch ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren.







Bibliografische Angaben:



Judith Zacharias-Hellwig

Die Sehnsucht des kleinen Orange

ISBN: 978-3-86196-655-5

Hardcover, 32 Seiten, farbig illustriert



Das Buch kann bei Amazon bestellt werden.











http://www.papierfresserchen.de



