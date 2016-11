Besucheransturm bei sechster Vinessio Weinmesse Fürth

Tausende Besucher strömten am 5. und 6. November 2016 in die Fürther Stadthalle. Mehr als 100 Aussteller präsentierten ihre Spitzenweine, Spirituosen und Delikatessen bei der sechsten Vinessio Weinmesse Fürth.

(firmenpresse) - Kürbispesto, Schlehen-Seccos oder Topweine aus aller Welt: 108 Aussteller boten ihre Ware bei der mittlerweile sechsten Vinessio Weinmesse Fürth an. Tausende Besucher kamen am 5. (12 bis 20 Uhr) und 6. November (12 bis 19 Uhr) in die Fürther Stadthalle. Ob edle Tropfen etwa aus Deutschland, Italien und Österreich, ausgesuchte Delikatessen wie Kaffee aus der Toskana und Wildwürste oder Spirituosen und Liköre – die Messe lud zu einem entspannten Herbstbummel ein.



Dieses Jahr neu: eine Whiskeylounge im Foyer der Stadthalle. Und wer sein Weinwissen auffrischen wollte, konnte auch heuer an einem der kostenlosen Seminare der Messe teilnehmen. Etwa mit Tipps für eine geglückte Weinverköstigung oder den besten Weinen der Südlichen Weinstraße.



Auch dieses Jahr gab es wieder drei Sonderpräsentationen auf der Messe: Hier haben Winzer aus Franken, der Südlichen Weinstraße und Niederösterreich ihre edelsten Kreationen im Gepäck.



Und auch nächstes Jahr warten wieder viele Überraschungen auf die Besucher. Der Termin für die siebte Vinessio Weinmesse: 04./05.11.2017.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weinmesse-fuerth.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Firmenprofil

Die assessio GmbH mit Sitz in Krailling ist Veranstalter der Vinessio Weinmesse München, der Vinessio Weinmesse Starnberg und der Vinessio Weinmesse Fürth. Die assessio GmbH unter Firmenchef Alexander Tejkl ist einer der führenden Organisatoren von Wein- und Delikatessenmessen in ganz Bayern. Die Messen zeichnen sich insbesondere durch den direkten Kontakt zwischen Besuchern und Winzern bzw. Erzeugern und die Rundum-Betreuung der Aussteller aus.



Dies ist eine Pressemitteilung von

assessio GmbH

Leseranfragen:

Leseranfragen und Pressekontakt:

assessio GmbH - Friedenstr. 1 - 82152 Krailling - info(at)assessio.de - Telefon 0049 (0) 89 – 21 58 99 99



PresseKontakt / Agentur:

Leseranfragen und Pressekontakt:

assessio GmbH - Friedenstr. 1 - 82152 Krailling - info(at)assessio.de - Telefon 0049 (0) 89 – 21 58 99 99



Datum: 12.11.2016 - 14:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1423747

Anzahl Zeichen: 1330

Kontakt-Informationen:

Firma: assessio GmbH

Ansprechpartner: Alexander Tejkl

Stadt: 82152 Krailling

Telefon: 0049 (0) 89 – 21 58 99 99



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung