Die Präsentation der FCBARCELONA PHOTO AWARDS in Paris

Vergangene Nacht präsentierte Vizepräsident Carles Vilarrubí den

französischen Medien, Künstlern und Fotoagenturen die Awards, die mit

der Feier von Paris Photo zusammenfielen



Die FCBARCELONA PHOTO AWARDS fanden gestern im Rahmen der von FC

Barcelona organisierten Veranstaltungsreihe zur Bekanntmachung der

ersten Ausgabe der internationalen Awards in Paris statt.



Die in der französischen Hauptstadt zelebrierte Veranstaltung fiel

mit der Feier von Paris Foto zusammen und fand in der Galerie

Jean-Denis Walter statt ? der einzigen Galerie in Paris, die sich auf

Sportfotografie spezialisiert hat. Moderiert wurde die Veranstaltung

von Vicente Todolí, dem Präsidenten der Jury in der Kategorie

"Einzelfotografie" der Awards. Die Vizepräsidenten Vilarrubí und

Walter betonten in ihren Reden, wie wichtig es sei, Brücken zwischen

Kunst, Kultur und Sport zu bauen, und riefen zur Bekanntmachung der

Awards auf, um eine maximale Beteiligung in beiden Kategorien zu

erreichen.



Die FCBARCELONA PHOTO AWARDS sind eine Auszeichnung rund um das

Thema Sport und richten sich an erstklassige Künstler, die mit

Fotografie arbeiten, sowie an professionelle Fotografen und

Fotojournalisten, die Sport als Mittel des künstlerischen Ausdrucks

betrachten. Die Awards sollen fotografische Werke würdigen, die die

positiven Werte des Sports bewusst zum Ausdruck bringen, und sie

wurden geschaffen, um diese Werte aus der Sichtweise der besten

zeitgenössischen Fotografen darzustellen.



Die Awards haben zwei Modalitäten: den Photo Award für eine

einzelne Fotografie und den Project Award für die Idee zu einem

Fotoprojekt, das noch umgesetzt werden soll. Beide Kategorien sind



mit einem Preisgeld von 40.000 EUR für die Gewinner dotiert.



Kommentare von Carles Vilarrubí, Vizepräsident des FC Barcelona



"Dank den beiden Veranstaltungen Paris Photo und Fotofever, die

gerade stattfinden, ist die Stadt heute voller Kunstveranstaltungen,

und daher möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die großartige

Unterstützung bedanken, die Sie dem Projekt widmen, indem Sie heute

Abend hier erschienen sind. Der FC Barcelona wollte schon immer die

Verbindung zur Welt der Kultur vertiefen, daher hoffen wir, dass

diese Initiative dazu beitragen wird, Brücken zwischen beiden Welten

zu bauen."



Stellungnahme von Jean-Denis Walter, Inhaber der gleichnamigen

Galerie



"Ich möchte mich bei Herrn Vilarrubí für sein Erscheinen heute

Abend bedanken, mit dem er beweist, dass es in der Kunst keine Größen

gibt. Weiterhin beglückwünsche ich den FC Barcelona dazu, eine

Initiative wie diese ins Leben gerufen zu haben, die dazu beiträgt,

die heutigen Barrieren zwischen Kunst und Sport aufzulösen. Aus

meiner eigenen Erfahrung weiß ich ganz genau, wie schwierig es ist,

beide Welten zu vereinen."



Näheres über die FCBARCELONA PHOTO AWARDS erfahren Sie hier

(https://photoawards.fcbarcelona.com/?lang=en)



http://www.multivu.com/players/uk/7972151-barca-fc-barcelona-photo

-awards/



