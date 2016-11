Vorbehaltsnießbrauch an Immobilien als Steuersparmodell

In seinem neuen Buch „Immobilien steueroptimiert verschenken & vererben“ erklärt der Bestsellerautor Alexander Goldwein Gestaltungsspielräume zur Regelung der Erbfolge. Goldwein ist Wirtschaftsjurist mit einer Spezialisierung im Steuerrecht und im Immobilienrecht und erfolgreicher Immobilieninvestor. Mehrere seiner praktischen Ratgeber zu Kapitalanlagen in Immobilien sind Beststeller Nr. 1 bei Amazon geworden.

Erhältlich bei Amazon

(firmenpresse) - 1. Schenkung mit Vorbehaltsnießbrauch



Ein beliebtes Mittel der Absicherung des Schenkers und zur Senkung der Erbschaftsteuer ist der Vorbehalt eines Nießbrauchsrechtes bei der Schenkung einer Immobilie im Wege der vorweggenommenen Erbfolge. Worum geht es dabei und wie ergibt sich der Steuerspareffekt?



Der Nießbrauch ist das Recht zur Fruchtziehung aus einer Sache. Bei einer Wohnimmobilie beinhaltet er das Recht zur Bewohnung der Immobilie oder zur Erzielung von Einnahmen durch Vermietung. Das ist eine universelle Absicherung des Schenkers. Er bleibt auch nach der Schenkung wirtschaftlich im „Driver - Seat“. Weil er frei entscheiden kann, ob er die Immobilie selbst nutzen oder durch Vermietung Erträge erwirtschaften möchte, ist er auch für den Fall abgesichert, dass er in ein Pflegeheim umziehen muss und die verschenkte Immobilie selbst nicht mehr nutzen kann. Der Inhaber des Nießbrauchsrechtes bleibt sogar berechtigt, die AfA für das Gebäude steuerlich geltend zu machen.



Der Vorbehalt eines Nießbrauches an der Immobilie stellt eine dingliche Belastung des Eigentums dar. Wie üblich für solche Belastungen von Grundstücken, sind diese im Grundbuch einzutragen. Die Eintragung des Nießbrauchsrechtes im Grundbuch schützt den Schenker auch gegen einen Verlust seines Rechtes im Falle der Veräußerung der Immobilie durch den Beschenkten. Denn als dingliche Belastung klebt das Recht wie Pech an dem Grundstück und wirkt auch gegenüber allen Erwerbern des Grundstückes für die Dauer seiner Bestellung.



Da das Nießbrauchsrecht bis zum Lebensende des Schenkers bestellt wird, ist er damit optimal abgesichert. Das Nießbrauchsrecht erlischt mit dem Tod des Nießbrauchsberechtigten.



2. Schenkungssteuerliche Auswirkungen des Nießbrauches



Der Vorbehalt eines Nießbrauches scheint für den Beschenkten auf den ersten Blick nur Nachteile zu haben. Er ist bis zum Ableben des Schenkers von den wirtschaftlichen Erträgen aus dem Grundstück abgeschnitten und erwirbt zunächst ein quasi ausgehöhltes Eigentumsrecht, das für ihn keinen wirtschaftlichen Wert zu haben scheint. Bei genauerem Hinsehen gibt es aber auch für den Beschenkten Vorteile: Er kann Schenkungssteuer sparen, weil der steuerlich relevante Wert der Schenkung durch das vorbehaltene Nießbrauchsrecht reduziert ist.





Wie hoch die Wertminderung durch einen Nießbrauch ausfällt ergibt sich aus dem Produkt eines Kapitalisierungsfaktors mit den jährlichen Nettomieterträgen. Der Kapitalisierungsfaktor hängt vom Lebensalter und von der statistischen Lebenserwartung des Nießbrauchsberechtigten ab. Bei Schenkern, die noch nicht steinalt sind, ergeben sich daraus beachtliche Einsparmöglichkeiten bei der Schenkungssteuer.



3. Lastenverteilung nach Vollzug der Schenkung



Bei einer solchen Schenkung stellt sich die Frage, wer für die Lasten der Immobilie aufkommt. Dazu gehören insbesondere Aufwendungen für größere Instandsetzungsmaßnahmen und Modernisierungen.



Die Grundregel beim Nießbrauch besagt, dass der Nießbrauchsberechtigte für den gewöhnlichen Unterhalt der Immobilie und für die laufenden Betriebskosten und Grundsteuern als Kehrseite des Rechtes zur Fruchtziehung verantwortlich ist. Für weitergehenden Aufwendungen z.B. für grundlegende Renovierungen oder Modernisierungen ist nach der gesetzlichen Regelung der Beschenkte verantwortlich. Es gibt jedoch ein starkes einkommensteuerrechtliches Argument dafür, von dieser Regelung abzuweichen und bei der Ausgestaltung des Nießbrauches dem Nießbraucher auch die Verantwortung für diese weitergehenden Instandhaltungsmaßnahmen aufzuerlegen. Denn nur der Nießbraucher kann diese Aufwendungen von der Steuer absetzen, da nur ihm die Erträge aus der Vermietung zugeordnet sind. Ohne eine solche Regelung würden diese Aufwendungen steuerrechtlich nutzlos verpuffen, weil der Beschenkte keine entsprechenden Mieterträge hat, von denen er den Modernisierungsaufwand absetzen kann.



4. Das Buch „Immobilien steueroptimiert verschenken & vererben“





Das Buch „Immobilien steueroptimiert verschenken & vererben“ finden Sie bei Amazon unter dem folgenden Link: https://goo.gl/UPyc2L



Weitere Informationen finden Sie auf der Autorenseite von Alexander Goldwein: www.alexander.goldwein.de (Direkt anklickbar unter dem Text dieses Artikels.)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.alexander-goldwein.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

M&E Books ist ein Sachbuchverlag in Köln. Der Verlag ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Immobilieninvestments und Existenzgründung.



M&E Books Verlag, Inh. Vu Dinh

Verleger und Geschäftsführer: Herr Ing. Vu Dinh

Thywissenstrasse 2

51065 Köln

vudinh(at)me-books.de

www.alexander.goldwein.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

M&E Books, Inh. Vu Dinh

Leseranfragen:

M&E Books ist ein Sachbuchverlag in Köln. Der Verlag ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Immobilieninvestments und Existenzgründung.



M&E Books Verlag, Inh. Vu Dinh

Verleger und Geschäftsführer: Herr Ing. Vu Dinh

Thywissenstrasse 2

51065 Köln

vudinh(at)me-books.de

www.alexander.goldwein.de

PresseKontakt / Agentur:

M&E Books ist ein Sachbuchverlag in Köln. Der Verlag ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Immobilieninvestments und Existenzgründung.



M&E Books Verlag, Inh. Vu Dinh

Verleger und Geschäftsführer: Herr Ing. Vu Dinh

Thywissenstrasse 2

51065 Köln

vudinh(at)me-books.de

www.alexander.goldwein.de

Datum: 12.11.2016 - 16:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1423757

Anzahl Zeichen: 4877

Kontakt-Informationen:

Firma: M&E Books, Inh. Vu Dinh



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung