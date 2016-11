BERLINER MORGENPOST: Ein letzter Versuch / Leitartikel von Jochim Stoltenberg

(ots) - Das wird alles andere als ein Kaffeeplausch, wenn

sich die Koalitionäre heute im Kanzleramt noch einmal zur Suche nach

einem gemeinsamen Präsidentenkandidaten treffen. Es ist wohl der

letzte Versuch, einen schwarz-roten Aspiranten für das höchste

Staatsamt zu küren. Und es wäre schön, wenn es gelänge. Aber bitte

nicht erst nach kleinkariertem Geschacher. Dazu ist das Amt zu

wichtig. Was spricht in einer Demokratie dagegen, konkurrierende

Kandidaten in eine Wahlentscheidung zu schicken? Nichts. Kein Lager

hat die erforderliche absolute Mehrheit, um einen Kandidaten in den

beiden ersten Wahlgängen durchzusetzen. Die Wahlprozedur zwingt die

Parteien nämlich, Kandidaten ins Rennen zu schicken, die des Amtes

würdig und fähig scheinen. Über sie dann in freier Wahl abzustimmen,

wäre mehr Glück als Unglück.



Datum: 12.11.2016

Sprache: Deutsch

News-ID 1423761

Anzahl Zeichen: 1200

Kommentare zur Pressemitteilung