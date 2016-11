Schweiz-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Schweiz!

(firmenpresse) - Die Schweiz (französisch Suisse, italienisch Svizzera, rätoromanisch Svizra, lateinisch Helvetia), amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft (französisch Confédération suisse, italienisch Confederazione Svizzera, rätoromanisch Confederaziun svizra, lateinisch Confoederatio Helvetica), ist ein föderalistischer, demokratischer Staat in Europa.



Der Staat umfasst deutsche, französische, italienische und rätoromanische Sprach- und Kulturgebiete, deren Bewohner als Willensnation zusammenleben.



Die Schweiz grenzt an Deutschland im Norden, an Österreich und Liechtenstein im Osten, an Italien im Süden und an Frankreich im Westen.



Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft legt keine Hauptstadt fest; der Sitz der Bundesbehörden (Regierung und Parlament) ist die Bundesstadt Bern.



Die Schweiz gliedert sich in 26 teilsouveräne Kantone und hat auf Bundesebene - entsprechend seiner einheimischen Bevölkerung - insgesamt vier offizielle Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.



Als inoffizielles und mythologisiertes Gründungsdokument gilt der Bundesbrief von 1291, die älteste noch erhaltene Bündnisurkunde.



Die nationale Identität und der Zusammenhalt der Schweiz basieren nicht auf einer gemeinsamen Sprache, Ethnie oder Religion, sondern auf solchen interkulturellen Faktoren wie dem Glauben an direkte Demokratie, einem hohen Mass an lokaler und regionaler Autonomie sowie auch einer ausgeprägten Kultur der Kompromissbereitschaft i Rahen der politischen Entscheidungsfindung.



Die Schweiz wird in dieser Beziehung oft als Vorbild für andere Staaten genannt.



Die Schweiz lässt sich in drei landschaftliche Grossräume einteilen, die grosse Unterschiede aufweisen: den Jura,[20] das dichtbesiedelte Mittelland sowie die Alpen mit den Voralpen.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Schweiz-247.de, Schweiz, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Schweiz bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schweiz&action=history verfügbar.)



