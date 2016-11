Saarland-Info.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Saarland!

(firmenpresse) - Das Saarland (französisch Sarre, Abkürzung SL) ist ein Bundesland im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland.



Das Land Saarland ist das kleinste der Flächenländer und hinsichtlich der Einwohnerzahl das zweitkleinste Land (nach Bremen)-



Das Saarland grenzt im Norden und Osten an das Land Rheinland-Pfalz, im Süden an die französische Region Grand Est, dort an das Département Moselle, und im Westen ans Großherzogtum Luxemburg.



Mit ihnen gemeinsam und mit der belgischen Region Wallonien bildet das Saarland die europäische Großregion Saar-Lor-Lux.



Landeshauptstadt, größte Stadt und Oberzentrum des Saarlands ist Saarbrücken.



Das Saarland liegt im äußersten Südwesten der Bundesrepublik. Es erstreckt sich über Teile des Hunsrücks mit dem Schwarzwälder Hochwald, des Lothringischen Schichtstufenlandes und des Saar-Nahe-Berglandes.



Weitere wichtige Gebiete sind mit ihren fruchtbaren Kalksteinböden Saar- und Bliesgau.



1995 begann im Saarland mit dem Windpark Freisener Höhe die Entwicklung der Erneuerbaren Energien. Bis 2013 wurden Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 138 MW angeschlossen.[



Das Saarland ist neben der Freien Hansestadt Bremen das kleinste Bundesland mit einer eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, dem Saarländischen Rundfunk.



Das Saarland beherbergt einige Boden- und Baudenkmäler von europäischem Rang, wie die keltischen und römischen Ausgrabungen an der Obermosel (Gemeinde Perl mit den Ortsteilen Nennig und Borg) und im Bliesgau (Bliesbrück-Reinheim und Schwarzenacker), sowie den so genannten Hunnenring in Otzenhausen.





Aus der Neuzeit stammen der barocke Ludwigsplatz mit der Ludwigskirche in Saarbrücken. In der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO ist die historische Völklinger Hütte zu finden.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Saarland-Info.Net, Saarland, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Saarland bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Saarland) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Saarland&action=history verfügbar.)



