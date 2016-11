ZDF erhält vier Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen

(ots) - Das ZDF hat am Samstag, 12. November 2016, in Köln

vier Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen erhalten.

Magnus Vattrodt gewann mit "Ein großer Aufbruch" in der Kategorie

"Drehbuch". Lars Lange wurde für das Szenenbild in "Ku'damm 56"

geehrt. Christoph Zirngibl gewann mit "Neben der Spur - Amnesie" in

der Kategorie "Musik". In der Sektion "Stunt" wurde Ronnie Paul für

"Zum Sterben zu früh" ausgezeichnet.



Die diesjährigen Auszeichnungen verlieh die Deutsche Akademie für

Fernsehen im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung im Filmforum

NRW im Museum Ludwig in Köln. Damit hat sie zum vierten Mal

herausragende persönliche Leistungen im deutschen Fernsehen

gewürdigt.



