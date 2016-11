Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings

In ihrem Buch „Kampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings“ berichtet die Autorin ganz ehrlich über ihre Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings.

Sie zeigt, dass man, egal wie schlimm auch alles ist, nie die Hoffnung aufgeben darf. Es ist ein langer und beschwerlicher Weg, aber er ist zu schaffen. Mit Sicherheit wird dieses Buch Betroffenen helfen können und Außenstehenden die Augen öffnen.



Buchbeschreibung:

Fühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH?

Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an?

Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf.

Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können.

Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.

Mehr Infos unter:

http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



