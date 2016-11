Bei Hustenmitteln auf die Uhrzeit achten - Hustenlöser nicht nach 17 Uhr einnehmen, zentral dämpfende Hustenstiller nur abends

(ots) - Ob trocken oder verschleimt - je nach Art des

Hustens ist nicht nur das passende Medikament auszuwählen, sondern es

sollte auch zur richtigen Uhrzeit eingenommen werden. Stört trockener

Reizhusten die Nachtruhe, "kann vor dem Schlafengehen ein zentral

dämpfender Hustenstiller angebracht sein", erklärt die Apothekerin

Christa Kahle aus dem oberfränkischen Hof im Gesundheitsmagazin

"Apotheken Umschau". Da solche Präparate die Fahrtüchtigkeit

beeinträchtigen können, dürfen sie nicht tagsüber eingenommen werden.

Pflanzliche Alternativen sind Hustenstiller mit Isländisch Moos oder

Eibisch, die die gereizte Rachenschleimhaut mit einer Schutzschicht

überziehen. "Hustenlöser sollten dagegen nicht nach 17 Uhr verwendet

werden", betont Kahle. Damit der Schleim vollständig abtransportiert

werden kann, empfiehlt die Apothekerin, viel zu trinken. "Günstig

sind Hustentees und Brausetabletten, die in einem Glas Wasser

aufgelöst werden."



Kommentare zur Pressemitteilung