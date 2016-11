Zuckersteuer gegen Diabetes - Umfrage: Zur Vorbeugung von Krankheiten sollten Lebensmittel mit viel Zucker nach Meinung vieler Deutscher deutlich teurer werden (FOTO)

Zuckerhaltige Lebensmittel können die Gesundheit ruinieren, davon

sind viele Menschen in Deutschland überzeugt. Bei einer

repräsentativen Umfrage im Auftrag des Apothekenmagazins "Diabetes

Ratgeber" befürwortet daher jeder Dritte (33,2 %), Lebensmittel mit

sehr viel Zucker beispielsweise durch höhere Steuern deutlich teurer

zu machen. So meinen sie, könne der Zuckerkonsum der Menschen gesenkt

und Krankheiten wie Diabetes vorgebeugt werden.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins

"Diabetes Ratgeber", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg

bei 2.022 Männern und Frauen ab 14 Jahren.



