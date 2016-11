"Journalistisch wertvoll": ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht für "auslandsjournal"-Doku über "die vielen Gesichter Gazas" ausgezeichnet (FOTO)

(ots) -

Die "auslandsjournal"-Doku "Leben in der Falle - Die vielen

Gesichter Gazas" erhält bei der Verleihung des Katholischen

Medienpreises die Auszeichnung "journalistisch WERTvoll". Autorin

Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv, bietet laut

Preisjury in der 45-minütigen Dokumentation "einen eindrucksvollen

Blick hinter die Mauern Gazas und auf das Leben der mehrheitlich

jugendlichen Bevölkerung".



ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht hatte für den ausgezeichneten

Film unter anderen Vertreter radikaler Splittergruppen im

Gazastreifen getroffen und auch mit Top-Hamas-Führer Mahmoud Al-Zahar

gesprochen. In der Jurybegründung heißt es dazu, dass "Nicola

Albrecht und ihr Team mit dem Thema und ihrer kritischen Beurteilung

der Machthaber in Gaza ein persönliches Risiko" eingehen. Doch die

Autorin helfe so den Zuschauern, "die Lage vor Ort besser

einzuordnen, und schafft Verständnis, wo vorher Unkenntnis war."



Den Katholischen Medienpreis und auch die Auszeichnung

"journalistisch WERTvoll" vergibt die Deutsche Bischofskonferenz. Die

Preisverleihung findet am 14. November 2016 in der Französischen

Friedrichstadtkirche in Berlin statt. Nicola Albrechts

"auslandsjournal - die doku: Leben in der Falle - Die vielen

Gesichter Gazas" war am 23. September 2015 im ZDF zu sehen

(Redaktion: Markus Wenniges).



http://auslandsjournal.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 53788-9-3-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.11.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423778

Anzahl Zeichen: 2014

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 53788-9-3-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung