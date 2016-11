Renommierte Auszeichnungen für WDR-Produktionen in Karlsruhe und Köln

(ots) - Radio- und Fernsehproduktionen des WDR sind am

gestrigen Samstagabend bei den ARD Hörspieltagen und bei der

Verleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen mehrfach

ausgezeichnet worden.



Bei den 13. ARD Hörspieltagen in Karlsruhe, dem größten Festival

für das Hörspiel im deutschsprachigen Raum, erhielt die

WDR-Produktion "Screener" von Lucas Derycke den mit 2.500 Euro

dotierten Publikumspreis "ARD Online Award". Das Hörspiel fragt, was

passiert, wenn man all die Videos, die täglich im Netz bereitgestellt

werden, auch ansehen muss. Mit subtilen akustischen Mitteln

vermittelt Lucas Derycke die Erfahrung visueller Überwältigung und

emotionaler Überforderung.



Den erstmalig vergebenen und mit 3.000 Euro dotierten Preis für

die beste schauspielerische Leistung teilen sich Birte Schnöink und

Christian Löber für ihre Darstellung in der WDR-Produktion "Draußen

unter freiem Himmel - Manifest 49" von Michaela Falkner. Alleinige

Jurorin war Schauspielerin Corinna Harfouch. Das Hörspiel zeichnet

ein apokalyptisches Szenario, in dem Ida und Ivan die einzigen sind,

die verzweifelt versuchen, etwas zu retten - und sei es nur, die

Erinnerung an das, was gewesen ist.



Bei der 4. Verleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen in Köln

wurde "Zum Glück Deutschland - Ein anderer Blick auf unser Land"

(Sendetermin: 5. Oktober 2015, Das Erste) von Birgit Schulz und Luzia

Schmid als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In dem Film erzählen

Immigranten aus ihrem persönlichen Blickwinkel Geschichten über

Deutschland, die behutsam an die schönen Seiten Deutschlands

heranführen, ohne Missstände unter den Teppich zu kehren.



In der Kategorie Bildgestaltung ging der Preis an Jakub

Bejnarowicz für den WDR/ARD-Degeto-Film "Auf kurze Distanz"

(Sendetermin: 2. März 2016, Das Erste). In dem Thriller mit Tom



Schilling geht es nicht nur um Wetten im großen Stil, Betrug und

Kapitalverbrechen, sondern auch um organisierte Kriminalität.



Für seine Beteiligung an dem dreiteiligen ARD-Fernsehfilm "Mitten

in Deutschland" (Sendetermin: 30. März - 6. April 2016) wurde der WDR

in zwei Kategorien ausgezeichnet. Als beste Produzenten wurden

Gabriela Sperl, Max Wiedemann, Quirin Berg und Sophie von Uslar

prämiert, Ulrike Müller erhielt den Preis für ihre Casting-Leistung

im zweiten Teil der Trilogie. In "Mitten in Deutschland: NSU" geht es

um die Mordserie des sogenannten NSU, deren Opfer und die Rolle der

Ermittler. Der WDR ist am zweiten Teil "Vergesst mich nicht" über die

Opfer beteiligt (zusammen mit ARD Degeto und MDR).



