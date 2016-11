"Spuren des Bösen - Wut" / Neue Folge der ZDF/ORF-Krimireihe mit Heino Ferch und Tobias Moretti entsteht in Wien (FOTO)

Heino Ferch steht als Verhörspezialist Richard Brock zum siebten

Mal vor der Kamera: Seit wenigen Tagen entsteht in Wien und Umgebung

der ZDF-Krimi "Spuren des Bösen - Wut". Tobias Moretti hat die

Episodenhauptrolle übernommen, in weiteren Rollen sind Juergen

Maurer, Sabrina Reiter, Matthias Hack, Werner Brix und andere zu

sehen. Erneut führt Andreas Prochaska Regie, das Drehbuch schrieb

wieder Martin Ambrosch.



Ein Großeinsatz in der Peripherie Wiens: Die Polizei ist einem

Mann aus den eigenen Reihen auf den Fersen. Bezirksinspektor Manfred

Reiser (Tobias Moretti) hat einen Kollegen erschossen und ist seither

auf der Flucht. Dienststellenleiter Gerhard Mesek (Jürgen Maurer)

holt Richard Brock an den Tatort: Er soll sich ein Bild von der

Situation machen und herausfinden, was Reiser vorhat. Kurz darauf

erleidet Brocks Tochter Petra (Sabrina Reiter) beim selben Einsatz

eine Panikattacke. Im Krankenhaus erfährt Brock, dass die Stimme

eines Polizeikollegen der Auslöser für den Zusammenbruch war. Er

begreift, dass der frühere Fall, bei dem Petra angeschossen wurde,

mit dem aktuellen in Verbindung zu bringen ist. Brock dringt in einen

Sumpf aus Korruption und alten Geschichten ein. Dabei gerät sein

eigenes Leben in Gefahr.



"Spuren des Bösen - Wut" ist eine ZDF/ORF-Koproduktion der

Aichholzer Filmproduktion, Wien (Produzent: Josef Aichholzer),

gefördert vom Fernsehfonds Austria und vom Filmfonds Wien. Die

Redaktion im ZDF hat Wolfgang Feindt. Die Dreharbeiten dauern

voraussichtlich bis 8. Dezember 2016; ein Sendetermin steht noch

nicht fest.



