Karlheinz-Böhm-Preis an Bundespräsident a. D. Horst Köhler verliehen (FOTO)

(ots) -

Während einer Feierstunde zum 35-jährigen Bestehen der Stiftung

Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe wurde am

Samstag (12. November 2016) zum ersten Mal der Karlheinz-Böhm-Preis

verliehen. Den Preis erhielt Horst Köhler, Bundespräsident a.D., für

sein Engagement für die Menschen in Afrika. Die Laudatio hielt Dr.

Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung. Der Preis, der nicht dotiert ist, wurde Horst Köhler

durch Berhanu Negussie, dem Landesrepräsentanten von Menschen für

Menschen in Äthiopien überreicht. Berhanu Negussie hat von Anfang an

Karlheinz Böhm in Äthiopien begleitet.



An der Veranstaltung in der Residenz in München nahmen rund 200

Gäste, darunter viele langjährige Begleiter, Helfer, Partner und

Spender von Menschen für Menschen aus Deutschland, Österreich,

Belgien und Äthiopien teil. Mit dem Preis will die Organisation auf

die Lebensleistung von Karlheinz Böhm und sein Engagement für die

Menschen in Äthiopien hinweisen. Der Preis wird künftig alle zwei

Jahre verliehen.



Am 16. Mai 1981 legte der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm mit

seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?" den

Grundstein für Menschen für Menschen. Am 13. November 1981 gründete

er den Verein Menschen für Menschen - Karlheinz Böhm Äthiopienhilfe.

Seitdem leistet die Organisation, die zwischenzeitlich in eine

Stiftung umgewandelt wurde, Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien.

Im Rahmen sogenannter integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte

verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung

Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung,

Gesundheit und Einkommen. Bisher erhielten weit über 5 Millionen

Menschen in Äthiopien dank der Arbeit von Menschen für Menschen die

Chance für ein besseres Leben. Derzeit arbeitet Menschen für Menschen



in zwölf Projektgebieten in Äthiopien.



Die Äthiopienhilfe kann zahlreiche Erfolge vorweisen: Bisher

wurden durch Menschen für Menschen in Äthiopien unter anderem 2.235

Wasserstellen (Pumpbrunnen und Quellfassungen), 409 Schulen, 86

Gesundheitsstationen und 15 Polikliniken gebaut; über 330.000

Menschen haben an einer Alphabetisierungskampagne teilgenommen. Über

80.000 Frauen erhielten hauswirtschaftliche Weiterbildungsmaßnahmen

und 25.000 Frauen haben am Kleinkreditprogramm teilgenommen. Rund

52.000 Kilometer Stein- bzw. Erdwälle wurden im Kampf gegen Erosion

gebaut und 200 Millionen Baumsetzlinge verteilt. Über 400.000

Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr in den von Menschen für

Menschen gebauten Schulen unterrichtet.



Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:

www.menschenfuermenschen.de



Besuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,

Twitter, YouTube und Instagram



Spendenkonto

Stiftung Menschen für Menschen

Stadtsparkasse München

IBAN: DE64701500000018180018

SWIFT (BIC): SSKMDEMM

Online: www.menschenfuermenschen.de



Über Menschen für Menschen:



Die Stiftung Menschen für Menschen ist eine moderne, transparente

und managementgeführte Organisation. Ihr integriertes Konzept der

nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit schließt alle Bereiche des

Lebens ein, wodurch ganze Regionen in Äthiopien langfristig

entwickelt werden. Im Rahmen sog. integrierter ländlicher

Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der

Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser,

Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für

Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz

Böhm mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?" Die

Stiftung trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für

soziale Fragen (DZI). Die Entwicklungshilfeorganisation setzt derzeit

ihre Maßnahmen in Äthiopien in zwölf Projektgebieten mit über 750

fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.







Pressekontakt:

Stiftung Menschen für Menschen

Erich Jeske

Brienner Straße 46

80333 München

E-Mail: erich.jeske(at)menschenfuermenschen.org

Tel.: +49 89 383979-60

Fax: +49 89 383979-70



Original-Content von: Die Stiftung Menschen f?r Menschen, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Die Stiftung Menschen für Menschen horstkoehlererhaeltkarlheinzboehmpreis01.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.11.2016 - 11:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1423788

Anzahl Zeichen: 4746

Kontakt-Informationen:

Firma: Die Stiftung Menschen für Menschen horstkoehlererhaeltkarlheinzboehmpreis01.jpg

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung