"Einbrecher-Alarm im Norden": Fakten und Ratschläge im NDR Fernsehen

(ots) - Insgesamt 28.993 Mal wurde 2015 in Norddeutschland

eingebrochen. In Niedersachsen gab es 10.010 Einbrüche (128 Fälle auf

100.000 Einwohner), in Schleswig-Holstein 8456 (298 Fälle auf 100.000

Einwohner), in Mecklenburg-Vorpommern waren es 1521 Fälle (95 auf

100.000 Einwohner) und in Hamburg 9006 (511 auf 100.000 Einwohner).

Damit ist Hamburg eine der Einbrecher-Hochburgen im Norden. Auch

bundesweit an der Spitze liegt Bremerhaven mit 697 Einbrüchen auf

100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In München kommen auf 100.000

Einwohner nur 78 Einbruchs-Fälle.



Welche persönlichen Geschichten verbergen sich hinter den Zahlen?

Was bedeutet ein Einbruch für die Opfer? Warum werden manche Häuser

gleich mehrfach heimgesucht? Wann zahlt die Versicherung bei einem

Einbruch, und welche Tür- und Fenstersicherungen sind die besten? Wie

reagieren die Städte und Gemeinden? Die Sendung "Einbrecher-Alarm im

Norden - Wie machtlos sind wir?" geht am Montag, 14. November, um

21.00 Uhr im NDR Fernsehen Fragen rund um das Thema nach, präsentiert

von Susann Kowatsch.



Die Reporterin hat umfangreiches Daten- und Faktenmaterial im

Gepäck. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass ein Viertel aller

befragten Einbruchsopfer sich nach der Tat in den eigenen Wänden so

verunsichert fühlen, dass sie umziehen möchten. Jeder Zehnte macht es

tatsächlich.



Das Thema "Einbrüche im Norden" nehmen am Montag, 14. November,

auch die Radioprogramme NDR 2, N-JOY, NDR Info, NDR 1 Radio MV und

NDR 90,3 auf, im NDR Fernsehen u. a. die Sendungen "Mein Nachmittag",

"DAS!", "NDR//Aktuell" und die Regionalprogramme um 19.30 Uhr. Auch

www.NDR.de behandelt das Thema.



Die meisten Täter - 57,9 Prozent - schlagen tagsüber zwischen 10

und 18 Uhr zu. Die Haupt-Einbruchssaison ist von Oktober (11,1

Prozent aller Taten) bis Dezember. In dem Monat wurden im vergangenen



Jahr 16,9 Prozent aller Taten begangen.



Die höchste Aufklärungsquote aller Bundesländer im Norden hat mit

Abstand Mecklenburg-Vorpommern (31,8 Prozent), gefolgt von

Niedersachsen (20,2 Prozent), Schleswig-Holstein (8,9 Prozent) und

Hamburg (8,6 Prozent). Schlusslicht ist das Land Bremen: Hier liegt

die Aufklärungsquote bei nur 6,1 Prozent. Bundesweit liegt sie bei

15,26 Prozent.



Besonders gut schneidet die Polizei im Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte ab: Dort konnten im vergangenen Jahr 48 Prozent aller

Fälle einem Täter zugeordnet werden.



Hinweis für Medien: Die Sendung "Einbrecher-Alarm im Norden"

finden Sie zur Ansicht im digitalen Vorführraum des NDR Presseportals

(www.NDR.de/presse).



Sendetermin: Montag, 14. November, 21.00 Uhr



Fotos: www.ARD-Foto.de







Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Iris Bents

Tel.: 040/4156-2304







http://www.ndr.de

https://twitter.com/ndr



Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

NDR Norddeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1423789

Anzahl Zeichen: 3315

Kontakt-Informationen:

Firma: NDR Norddeutscher Rundfunk

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 152 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung