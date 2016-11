neues deutschland: Kirsten Tackmann als brandenburgische LINKE-Spitzenkandidatin für Bundestagswahl 2017 empfohlen

(ots) - Die Tierärztin und Bundestagsabgeordnete Kirsten

Tackmann soll Spitzenkandidatin der brandenburgischen Linkspartei für

die Bundestagswahl 2017 werden. Sie soll am 26. November in Falkensee

nominiert werden. Das empfahlen am Sonnabend jeweils einstimmig der

Landesvorstand und der Landesausschuss der Partei, berichtet die

Tageszeitung "neues deutschland" aus Berlin (Montagausgabe). Beide

Gremien trafen sich am Sonnabend im Potsdamer

Leonardo-da-Vinci-Campus. Für Listenplatz zwei schlugen sie den

Bundestagsabgeordneten und Bundesschatzmeister Thomas Nord vor. Für

Platz drei wird die frühere Piraten-Landesvorsitzende Anke

Domscheit-Berg vorgeschlagen. Auch Diana Tietze,

Kreisgeschäftsführerin in Oberspreewald-Lausitz, bemühte sich darum,

für Platz 3 empfohlen zu werden. Tietze erhielt aber nur 21 Prozent

der Stimmen des Landesvorstands und 38 Prozent der Stimmen des

Landesausschusses.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.11.2016 - 12:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1423790

Anzahl Zeichen: 1208

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung