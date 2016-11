Der Tagesspiegel: BMW: Deutsche Batteriezellenfabrik nicht nötig

(ots) - BMW will nicht in die Produktion von Batteriezellen

in Deutschland investieren. "Die Produktionskapazitäten weltweit sind

beeindruckend und die weitere Entwicklung der Elektromobilität ist

noch mit Unsicherheiten behaftet", sagte Dirk Arnold, Leiter des

Produktmanagements BMW i und Elektromobilität des Münchener

Autoherstellers, dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir sehen

derzeit nicht die Notwendigkeit, eine Zellenfertigung in Deutschland

aufzubauen."



