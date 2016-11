Mitteldeutsche Zeitung: EIL Wirtschaftsminister Felgner tritt zurück

(ots) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Jörg Felgner

(SPD) legt sein Amt nieder. Nach Informationen der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe) hat der

44-Jährige bereits Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) darüber

informiert, dass er sein Amt zur Verfügung stellt. "Mit diesem

Schritt möchte ich Schaden von meiner Partei und dem Amt abwenden",

sagte Felgner auf Anfrage der Zeitung. Er habe zwar Fehler gemacht,

sich jedoch "in meinen Ämtern stets korrekt verhalten", sagte Felgner

dem Blatt weiter.



Felgner hatte in den vergangenen Wochen wegen der sogenannten

Gutachtenaffäre in der Kritik gestanden. Dabei ging es um

Beraterverträge, die am Parlament vorbei vergeben worden sein sollen

und teilweise in Felgners Zeit als Finanzstaatssekretär fallen.

Felgner hatte die Vorwürfe zuletzt zurückgewiesen. Um Schaden durch

die anhaltende Debatte von der SPD abzuwenden, hatte der

SPD-Landeschef Burkhard Lischka am vergangenen Freitag Felgner das

Vertrauen entzogen und ihm den Rücktritt nahegelegt.







