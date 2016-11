ARD Hörspieltage - Faszination am Hören und Spielen ungebrochen

(ots) - 13.000 Besucher an fünf Tagen /

Live-Hörspielpremiere "Die kleine Hexe" / Deutscher Hörspielpreis der

ARD für Robert Wilson / Preissumme von 18.500 Euro für sechs Preise



Mit der Live-Hörspielpremiere "Die kleine Hexe" nach Otfried

Preußler endeten am Sonntag, 13. November, in Karlsruhe die 13. ARD

Hörspieltage. Eine Rekordzahl von 13.000 Besuchern verfolgte an fünf

Tagen rund 70 Wettbewerbsvorführungen, Live-Inszenierungen,

Schul-Workshops, Konzerte und die "Nacht der Gewinner" am Samstag

(12.11.). Neun Kulturradios der ARD sowie SRF 2 Kultur (Schweiz)

beteiligten sich an den Live-Übertragungen des Festivals. Sechs

Auszeichnungen mit einer Preissumme von insgesamt 18.500 Euro wurden

bei den ARD Hörspieltagen vergeben. Das Hörspiel "Tower of Babel" von

Robert Wilson (Produktion: HR/BBC/NDR/RBB/SWR) erhielt den Deutschen

Hörspielpreis der ARD. Der US-amerikanische Theater- und

Opernregisseur verweist in seiner Collage aus Texten, Musik und

Sprachen auf die verbindende Kraft der Kunst. Der Hauptpreis der ARD

Hörspieltage ist mit 5.000 Euro dotiert und zudem mit der

Ausstrahlung in den Kulturradios der ARD, des ORF (Österreich) und

des SRF sowie in Deutschlandradio Kultur verbunden.



Corinna Harfouch vergibt Preis für die beste schauspielerische

Leistung



Erstmals wurde in diesem Jahr der mit 3.000 Euro dotierte

"Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung" in

einem Hörspiel vergeben. Den Preis teilen sich Birte Schnöink und

Christian Löber für ihre Schauspielleistung in "Draußen unter freiem

Himmel - Manifest 49" von Falkner (Produktion: WDR). Alleinige

Jurorin war Schauspielerin Corinna Harfouch. Harfouch in ihrer

Begründung: "Die Intensität der beiden und natürlich auch das Thema

hielten mich beim Hören in einer fast unerträglichen Spannung. Einer

Spannung, in der man wirklich durch etwas hindurch muss und eine



tiefsitzende Erfahrung macht."



Preise für "Gib's zurück!", "Screener", "Superflashboy", "Die mit

Dinkel", "Ein Würstchen"



Der mit 5.000 Euro dotierte Deutsche Kinderhörspielpreis ging an

die Autorin Silke Seibold für ihr Hörspieldebüt "Gib's zurück!"

(Produktion: SWR). Der Preis wird von der Film- und Medienstiftung

NRW und den Landesrundfunkanstalten der ARD getragen, mit

Unterstützung der Stadt Wuppertal. Die Nutzer der Webseite

www.hoerspieltage.ARD.de bestimmten das Hörspiel "Screener" von Lucas

Derycke (Produktion: WDR) zum Gewinner des Publikumspreises "ARD

Online Award" (2.500 Euro). Eine Kinderjury zeichnete das Hörspiel

"Superflashboy" von Salah Naoura (Produktion: HR/NDR) mit dem

Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe aus (2.000 Euro). Der mit

1.000 Euro dotierte Preis "ARD PiNball" für freie Produzenten ging zu

gleichen Teilen an Vivien Schütz für ihr Kurzhörspiel "Die mit

Dinkel" sowie an Mara Ittel für ihr Kurzhörspiel "Ein Würstchen".



"Das Hörspiel - vital und erfolgreich in Zeiten des digitalen

Wandels"



Nathalie Wappler, Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und

MDR-Hörfunkdirektorin, übergab in Karlsruhe den Deutschen

Hörspielpreis der ARD: "Das Rauschen, das Knistern, das Herantasten

höre ich, aber die Bilder gestalten sich in meinem Kopf. Im Hörspiel

wird der Hörer und die Hörerin auf eine Reise geschickt in

Bildwelten, die nur sie erschließen können. Das Hörspiel ist mit der

Gattung Radio untrennbar verbunden und aus den Programmen der ARD und

des Deutschlandradios einfach nicht wegzudenken. Ich freue mich sehr,

dass dieses traditionsreiche Genre von Orson Welles, Samuel Beckett,

Günter Eich und Ingeborg Bachmann - um nur einige aus der großen

Historie zu nennen - sich so vital und erfolgreich in Zeiten des

digitalen Wandels behauptet, und das nicht nur, weil jede neue Folge

des 'ARD Radio Tatorts' zu den top-platzierten Downloads und Podcasts

im Netz gehört."



Veranstalter des Festivals sind die Rundfunkanstalten der ARD, das

Deutschlandradio und die Partnersender ORF und SRF.

Veranstaltungspartner sind das Zentrum für Kunst und Medien

Karlsruhe, die Staatliche Hochschule für Gestaltung und die Stadt

Karlsruhe. Die Federführung lag in diesem Jahr bei SWR und SRF.



