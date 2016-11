Video-Newsbeitrag: Hamburgs höchste Eislaufbahn an Bord von AIDAprima eröffnet - Winterspaß in Kooperation mit HOLIDAY ON ICE (VIDEO)

AIDA Cruises eröffnete am 12. November 2016 Hamburgs neueste und

höchste Eislaufbahn an Bord von AIDAprima. Damit bietet AIDA Cruises

erstmals auf dem deutschen Kreuzfahrtmarkt sportlich aktiven Gästen

die Gelegenheit, sich auf hoher See und Schlittschuhen zu versuchen.

Feierlich eingeweiht wird das Eis in knapp 40 Metern Höhe vom

Eislaufpaar Salomé Casabona Studer und Peter Turner, bekannt aus der

aktuellen HOLIDAY ON ICE-Show BELIEVE. Gleichzeitig gibt die

Live-Performance den Startschuss für eine langfristig angelegte

Kooperation der beiden Marktführer. Bis Mitte März nächsten Jahres

erwarten die Gäste von AIDAprima ein abwechslungsreicher Winterspaß

und exklusive HOLIDAY ON ICE Workshops.



Es war eine Weltpremiere, die heute in Hamburg an Bord von

AIDAprima, dem neuen Flaggschiff von AIDA Cruises, stattfand.

Erstmalig präsentiert sich HOLIDAY ON ICE auf einem Kreuzfahrtschiff.

Innerhalb einer knappen Woche entstand auf Deck 16 eine knapp 200 m²

große Eisbahn, die traditionsgemäß vom Eismeister Peter Koschmieder,

dem Produktionsleiter von HOLIDAY ON ICE, abgenommen wurde.

Schließlich verfügt HOLIDAY ON ICE über Jahrzehnte lange Erfahrung,

um Eisflächen für bis zu 40 über die Fläche wirbelnde Künstler und

Artisten bereitzustellen. Darüber hinaus machen auf ausgewählten

Reisen professionelle HOLIDAY ON ICE-Trainer einen jeden

Schlittschuhbegeisterten innerhalb von nur sieben Tagen zum Helden

auf Kufen oder zur Eisprinzessin.



"Mit dieser Kooperation erweitern wir abermals unser hochkarätiges

Edutainment-Programm an Bord und bieten unseren Gästen in der

kommenden Winterzeit einen einzigartigen Mehrwert an", so Borris

Brandt, Director Entertainment bei AIDA Cruises. "Die schwimmende

Eisbahn ist Teil des ganzjährigen Urlaubskonzeptes von AIDAprima",

führte Brandt fort.



AIDA Cruises steht für Entertainment auf hohem Niveau. Exklusive,



abwechslungsreiche Showprogramme auf den AIDA Bühnen, bekannte TV

Shows, Live Musik in den Bars und großartige Gastgeberprogramme für

große und kleine Gäste machen den Urlaub auf den AIDA Schiffen so

außergewöhnlich.



Die Eisbahn wird saisonal betrieben. So erleben die Gäste auf

AIDAprima beliebte Wintervergnügen wie Schlittschuhlaufen,

Eisstockschießen und Eisdisco für Groß und Klein. In der Advents- und

Weihnachtszeit gesellt sich zum coolen Fun auf dem Eis das besondere

Ambiente eines traditionellen Weihnachtsmarktes. Um die Eisbahn herum

werden zünftiger Glühwein und kulinarische Leckerbissen zum Fest

serviert.



Nicht nur die winterliche Eislaufbahn macht die Vorweihnachtszeit

an Bord von AIDAprima zu einem Erlebnis. Es warten auf die Gäste

stimmungsvolle Adventstage mit Lebkuchen, Plätzchen und Stollen und

zauberhaften Weihnachtsliedern. Viele schöne Geschenkideen bieten

Bastelworkshops oder der AIDA Shop. Besondere Highlights sind die

Ausflüge, welche die Gäste auf die Weihnachtsmärkte zum Beispiel in

Brügge, Gent oder Brüssel führen.



Für den Deutschland-Direktor von HOLIDAY ON ICE, Eric-Paul

Dijkhuizen, war heute ein ganz besonderer Moment: "Mit der ersten

HOLIDAY ON ICE-Performance auf dem Flaggschiff der deutschen

Kreuzfahrt kommen zwei Partner von Weltklasseniveau zusammen. Auf

AIDAprima trifft unsere Profession von Spitzensport und hochklassigem

Entertainment auf eine vielseitige Erlebniswelt. Wer an Bord auf den

Geschmack gekommen ist, wird als Besucher unserer aktuellen Eis-Shows

TIME und BELIEVE begeistert sein."



HOLIDAY ON ICE ist ab sofort bis März 2017 mit dem neuen Programm

in über 20 deutschen Städten zu Gast mit 300 Vorstellungen. Während

die Eiskunstläufer von TIME das Publikum mit auf eine Reise durch die

wohl einzigartigsten Momente des Lebens nehmen, beeindruckt BELIEVE

mit einer fesselnde Story einer verbotenen Liebe zweier Menschen aus

verschiedenen Welten. Und in über 70 Jahren Eis-Entertainment

fasziniert auch in diesem Jahr die Kombination aus Theater, Tanz,

Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik - besonders auf der höchsten

Eislaufbahn auf einem Kreuzfahrtschiff.



Wer auch einmal diese besondere Eisbahn an Bord von AIDAprima in

luftiger Höhe ausprobieren, einen exklusiven Eislauf-Workshop machen

oder sich von der HOLIDAY ON ICE - Show inspirieren lassen möchte,

sollte das dazugehörige Gewinnspiel nicht verpassen. Unter allen

Teilnehmern werden eine Reise mit AIDAprima, Tickets für die Show in

Berlin und Hamburg inkl. Übernachtung und Schiffsbesuche verlost.

Mehr unter www.aida.de/hoi.



Diese Reise sowie alle weiteren Angebote aus der AIDA Urlaubswelt

sind im Reisebüro, auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter

+49 (0) 381 / 20 27 07 07 buchbar.



Preisbeispiel für die Redaktion

Metropolen ab Hamburg 1 mit AIDAprima

November 2016 bis Februar 2017

7 Tage ab/bis Hamburg ab 529 EUR p. P.

An- und Abreise mit der Bahn ab 88 EUR p. P.







