Moderne und praktische Sushi Take away Verpackungen

Im Sortiment der des Online Großhandels Pack4Food24.de finden sich zahlreiche innovative Einweg- und Servicelösungen für asiatische Spezialitäten.

Sushiverpackungen bei Pack4Food24

(firmenpresse) - Sushi und verwandte Sushispezialitäten zählen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas mittlerweile zum absoluten Trendfood. Längst findet man Sushibars nicht mehr nur in großen Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München, auch in kleineren Städten haben Gastronomen das Potential der japanischen Spezialität aus Fisch, Reis, Meeresfrüchten, Tofu, usw. erkannt, und bieten Sushi vermehrt in ihren Speisekarten an. Längst existieren ganze Geschäftskonzepte und Franchisesysteme welche sich nur mit dem Verkauf von Sushiprodukten befassen, und gerade der Take Away Bereich und Lieferservice stellt einen umsatzreichen Vertriebsweg dar.

Ein wichtiger Faktor für den erfolgreichen Sushi Verkauf außer Haus sind natürlich die eingesetzten Take Away Verpackungen. Großhandelsspezialisten wie die Pro DP Verpackungen bieten in Ihren Sortimenten zahlreiche moderne, praktische und innovative Verpackungslösungen für den Asia Food Bereich an, und im Onlineshop Pack4Food24.de, ein von der Pro DP geschaffenes Bestellportal, können Asiatische Restaurants, Foodtrucks und Lieferdienste rund um die Uhr auf das breite Sortiment an To Go Verpackungen für Sushi zugreifen.

Am bekanntesten sind sicherlich die typischen schwarzen Sushischalen, welche Pack4Food24 für den nachhaltigen Sushi Verkauf auch als Bio Variante anbietet, aber auch Asia Foodboxen, Sushibeutel, Wasabibecher oder Essstäbchen gehören zum obligatorischen Angebot des Verpackungsprofis aus Ronneburg in Mitteldeutschland.

Zahlreiche bekannte, aber auch moderne To Go Verpackungen sind zudem mit eigenen Logos, Werbebotschaften oder Unternehmensdesigns bedruckbar, was natürlich ebenfalls mit der Pro DP Verpackungen realisiert werden kann. Mit einem solch leistungsfähigen Partner sollte einem erfolgreichen Sushi Geschäft nichts mehr im Weg stehen.





Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

