Das sonnenhotel Amtsheide in Bad Bevensen ist im Adventszauber

Alle sonnenhotels und Resorts feiern mit ihren Gästen himmlische Weihnachten und einen unvergesslichen Jahreswechsel - Jetzt Zimmer sichern!

Das sonnenhotel Amtsheide bietet attraktives Adventsarrangement (Bildquelle: sonnenhotels und Resort

(firmenpresse) - Goslar, November 2016 - Sie ist wieder da, die Zeit in der gebastelt, gebacken, eingekauft, eingepackt und geschmückt wird und das Genießen ganz weit oben steht. Ja, wir lieben die Adventszeit, in der es kuschelig und heimelig zugeht, in der man sich die Zeit nimmt, den Kindern eine Geschichte vorzulesen, die Kerzen anzuzünden, Tee zu trinken und die selbstgemachten Kekse zu essen. Jetzt werden die Adventsmärkte besucht, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen, leckeren Glühwein zu trinken und schöne Geschenke zu kaufen. Wie wäre es mal mit einem vorweihnachtlichen Wochenende in der Lüneburger Heide inklusive Adventsmarkt?

Vom 09. bis zum 18.12.2016 lohnt sich der Adventsmarkt in Bad Bevensen in der Lüneburger Heide. Der Markt bietet Lichterglanz, weihnachtlichen Budenzauber und ein abwechslungsreiches Programm rund um den Kirchplatz mitten in der Innenstadt. In der Weihnachtszeit ist in Bad Bevensen überall der Siebenstern, eine gedrechselte Holzpyramide, zu finden. Hunderte strahlen über den Straßen in der Fußgängerzone und auch in fast jedem Haushalt gibt es einen. Er schmückt im Advent Fenster und Auslagen und gehört zum Heilbad Bad Bevensen wie die Therme und die Kirche.

Wer noch keine Geschenke hat findet sicher welche auf dem Adventsmarkt aber auch am 18. Dezember, denn da ist verkaufsoffener Sonntag in Bad Bevensen. Die weihnachtlich geschmückten Straßen zwischen den roten Backsteinhäusern verwandeln sich in eine gemütliche Flanier- und Einkaufsmeile. Die Geschäfte der Innenstadt sind zwischen 13.00 und 17.00 Uhr geöffnet. Toll ist auch ein Ausflug in die schöne Stadt Lüneburg. Auch hier kann man den romantischen Weihnachtsmarkt besuchen. Und wer nach dem Bummel über die Märkte Lust auf eine heiße Sauna hat, ist in der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen bestens aufgehoben. Im 32°C warmen Thermal-Jod-Sole-Wasser kann man herrlich entspannen.

Gemütlich, komfortabel und zentral übernachtet man im 4-Sterne sonnenhotel Amtsheide in Bad Bevensen. Das Haupthaus bietet 39 Zimmer, Appartements und Suiten, das nebenan gelegene dazugehörige Golfhotel verfügt über 43 Zimmer und Suiten sowie über einen großzügigen Wellnessbereich mit Health- und SPA-Center und Massagepraxis.

Das Arrangement "Advent in Bad Bevensen" ist ab dem 24. November bis zum 18.12. 2016 buchbar und beinhaltet: Drei Übernachtungen inklusive Frühstück, Begrüßungsempfang mit Käsehäppchen und Glühwein, dreimal Abendessen im Rahmen der Halbpension, einmal gemütliches Kaffeetrinken mit Weihnachtsgebäck, eine Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Lüneburg mit Stadtführung, einmal Eintritt in die Jod-Sole-Therme, freie Nutzung der hoteleigenen Badelandschaft mit Hallenbad, finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Tauchbecken, Whirlpool und Ruheraum. Pro Person im Doppel- oder Einzelzimmer ab 219,- EUR.

Informationen und Buchung: sonnenhotel Amtsheide, 29549 Bad Bevensen, Telefon +49(0)5821-851, www.sonnenhotels.de

Tipp: In einigen sonnenhotels und Resorts sind noch Zimmer über Weihnachten und Silvester frei. Z. B. Silvester im sonnenhotel Feldberg am See im schönen Mecklenburg Vorpommern. Fünf Übernachtungen inklusive Frühstück & Abendessen, Silvester-Gala-Buffet und Live Musik, Benutzung des Hallenbades sowie der Saunalandschaft und hoteleigener Parkplatz kosten pro Person ab 349 pro Person im Doppelzimmer. Anreisetag ist am 27.12.2016. Buchung und weitere Infos über alle sonnenhotels und Resorts unter Tel. 0800 / 7744555 oder per Mail unter zentralreservierung(at)sonnenhotels.de

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sonnenhotels

Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden.

Alle Sonnenhotels sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Familien, aber auch etwas "ältere" Gäste wohl. Jedes Haus bietet von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv sein, Angebote für größere und kleinere Kinder und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants der Sonnenhotels. Weitere Informationen und Buchung: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter Tel. 0800 / 7744555. Oder per Mail unter zentralreservierung(at)sonnenhotels.de

Pressekontakt:

PR OFFICE

Kommunikation für Hotellerie und Touristik

Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40, D-32805 Horn-Bad Meinberg

Tel. +49 (0)5234-2990, Fax +49 (0)5234-690081

bettina.teichmann(at)pr-office.info, www.pr-office.info





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sonnenhotels.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die sonnenhotels und Resorts sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden.

Alle sonnenhotels sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Familien, aber auch etwas "ältere" Gäste wohl. Jedes Haus bietet von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv sein,

Angebote für größere und kleinere Kinder und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants der Sonnenhotels.

Weitere Informationen unter: www.sonnenhotels.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Sonnenhotels und Resorts

PresseKontakt / Agentur:

PR Office Kommunikation für Hotellerie & Touristik

Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40

32805 Horn-Bad Meinberg

bettina.teichmann(at)pr-office.info

05234 / 2990

www.pr-office.info



Datum: 13.11.2016 - 18:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1423807

Anzahl Zeichen: 5376

Kontakt-Informationen:

Firma: Sonnenhotels und Resorts

Ansprechpartner: Karina-Anna Dörschel

Stadt: Goslar

Telefon: 053 21/ 68 55 4





Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung