neues deutschland: Geisterfahrer Schäuble - über die Pläne zur Autobahn-Teilprivatisierung

(ots) - Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung: Wenn

der Staat weiter die Kosten für Bau und Instandhaltung der Autobahnen

trägt, ist dies dank der Niedrigzinspolitik der Zentralbanken ein

preiswerter Finanzierungsweg. Wenn man jedoch Versicherungen und

Fondsgesellschaften ins Boot holt, wird dies angesichts hoher

Renditeerwartungen ein teures Vergnügen.



Dennoch plädiert der Bundesfinanzminister für letzteres - und

macht nun Ernst: Nach dem Willen von Wolfgang Schäuble soll fast die

Hälfte der Anteile der im Zuge der Länderfinanzreform geplanten

Bundesfernstraßengesellschaft privatisiert werden. Nun zeigt sich

auch, warum die Bundesregierung an der ebenso unbeliebten wie

juristisch fragwürdigen Pkw-Maut festhält. Es geht eben nicht nur

darum, einige CSU-Politiker bei der Stange zu halten, sondern auch um

künftige Einnahmen für private Investoren - bzw. die Altersversorgung

der Kunden von Lebensversicherungen und Privatrentenverträgen.



Nicht nur rein rechnerisch wäre die Autobahnprivatisierung der

schlechteste Weg. Auch würde sich der Staat ohne Not eine mächtige

Hürde für die Verkehrswende in den Weg stellen, die man im Klimaplan

gerade festgeschrieben hat. Es geht künftig nicht um mehr profitable

Autobahnen zum Wohle privater Investoren, sondern um

Verkehrsvermeidung und die Verlagerung auf die Schiene. Insofern

betätigt sich Finanzminister Schäuble gerade als Geisterfahrer.







