Neu: Die Themenseite "Katzen" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Katzen!

(firmenpresse) - Die Katzen (Felidae) sind eine Familie aus der Ordnung der Raubtiere (Carnivora) innerhalb der Überfamilie der Katzenartigen (Feloidea).



Katzen sind auf allen Kontinenten außer Ozeanien und Antarktika verbreitet und nahezu ausschließlich Fleischfresser.



Traditionell werden die Katzen in Großkatzen (wie Löwe, Tiger, Leopard) und Kleinkatzen (wie Wildkatze, Luchs, Ozelot) unterteilt, doch spiegelt dies wohl nicht die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie wider.



Mit der von der Wildkatze abstammenden Hauskatze wurde ein Vertreter der Familie Katzen durch Domestikation zu einem Begleiter des Menschen.



Im Erscheinungsbild und im Verhalten ähneln die meisten Katzenarten der weitverbreiteten Hauskatze.



Die Katzen haben geschmeidige Körper, ein weiches Fell, kurze Gesichter und relativ kleine Schädel.



Alle Katzen besitzen einen Schwanz, der ihnen beim Halten des Gleichgewichts behilflich ist und auch zur innerartlichen Kommunikation benötigt wird.



Die Stimmung von Katze nlässt sich u.a. auch an den Ohren ablesen: Angelegte Ohren bedeuten Verteidigungsbereitschaft, aufrecht und neugierig nach vorne gewendet bedeutet, dass sie sich für ihre Umgebung interessiert und diese genauer beobachtet.



Die Katzen sind Zehen- sowie Kreuzgänger und haben an den Vorderpfoten fünf und an den Hinterpfoten vier Zehen. Die Krallen der Vorderpfoten sind auch kräftiger als die der Hinterpfoten.



Die meisten Katzenarten sind Einzelgänger. Männliche und weibliche Tiere kommen lediglich zur Paarung zusammen und trennen sich anschließend wieder.





Anders als viele andere Raubtiere, die mehr oder weniger Allesfresser sind, ernähren sich Katzen fast ausschließlich von Fleisch.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu dem Themen-Komplex "Katzen, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Katzen-News.de, Deutsche-Politik-News.de, News" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Katzen bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Katzen) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katzen&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 13. November 2016 veröffentlicht.







