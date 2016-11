Rheinische Post: Keine Zeit für Politik

Die meisten seiner haarsträubenden Pläne hat der designierte

US-Präsident Donald Trump schon vor seiner Wahl angekündigt. Warum

wählt Amerika trotzdem jemanden, dessen Politik absehbar großen

Schaden anrichtet? Wahrscheinlich, weil die meisten Wähler sich vor

der Wahl gar nicht genug mit dieser Politik beschäftigt haben. Was

vielleicht inzwischen ein generelles Problem der westlichen

Demokratien ist: Die Bereitschaft, sich mit gesellschaftlichen und

politischen Fragen zu beschäftigen, scheint generell gesunken zu

sein. Auch in Europa. Unser hoch spezialisierter Arbeitsalltag

erfordert inzwischen so viel Aufmerksamkeit, dass die mentalen

Ressourcen für allgemeine, nicht unmittelbar den persönlichen Alltag

betreffende Informationen kleiner geworden sind. Außerdem sind die

politischen Probleme heute komplexer als etwa noch vor 100 Jahren.

Heutige Wähler haben also weniger Zeit für die Beurteilung einer

immer komplizierteren Politik. Am Beispiel Trump könnten die Folgen

dieser Entwicklung sichtbar werden.







