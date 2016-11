Rheinische Post: Grüner Irrweg

(ots) - von Birgit Marschall



Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag eine weitreichende

Entscheidung zum Thema Vermögensteuer getroffen. Doch eine Umsetzung

der Pläne wird auf sich warten lassen. Die Grünen haben ja recht:

Sehr wohlhabende Bürger zahlen in Deutschland vergleichsweise wenig

Steuern. Im Durchschnitt der Industrieländer liegt die Bundesrepublik

in der unteren Hälfte. Andere Industrieländer verlangen zum Beispiel

mehr Grundsteuer und Erbschaftsteuer. Daraus ziehen die Grünen aber

den falschen Schluss. Die 1995 am Verfassungsgericht gescheiterte

Vermögensteuer neu zu formulieren, ist schwer. Sie müsste nämlich

auch auf Immobilienbesitz erhoben werden. Weil die Politik "der Oma

ihr klein Häuschen" aber nicht belasten will, wagte sich keine

Regierung mehr an das Projekt. Schwer verhindern ließe sich auch,

dass die Vermögensteuer kleine und mittlere Unternehmen trifft, die

für die Masse der Arbeitsplätze sorgen. Eine Steuer, die

verteilungspolitisch oder ideologisch motiviert ist, darf nicht die

Existenz mittelständischer Firmen bedrohen.







