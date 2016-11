Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Grünen

(ots) - Sind die Grünen noch zu retten? Da brodelt es

überall auf der Welt, aber die Grünen haben keine anderen Sorgen,

als sich an der Wiedereinführung der Vermögensteuer abzuarbeiten.

Dabei wäre ein knappes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl genügend

Zeit gewesen, über die wichtigen Herausforderungen zu reden.

Stattdessen gefiel man sich in Umverteilungsbeschlüssen, die schon

2013 die Verliererthemen waren. Das Programm ist straff links.

Davon zeugen auch die Forderungen nach Abschaffung des

Ehegattensplittings und der Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger.

Durchsetzen könnten die Grünen solche Punkte nur mit den

Sozialdemokraten und den Linken. Aber bei Koalitionsaussagen ist die

Partei ein gebranntes Kind. Deshalb ist alles möglich. Immerhin haben

die Grünen mit der Ökologie einen unverwechselbaren Markenkern. Der

ist nüchtern betrachtet weder rechts noch links. Auf diesen

Markenkern sollten sich die Grünen im Wahlkampf konzentrieren,

anstatt sich an der kniffligen Frage der Steuergerechtigkeit einmal

mehr die Finger zu verbrennen.







