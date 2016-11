Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zur Suche nach einem neuen Bundespräsidenten

(ots) - Was haben Arminia Bielefeld und die CDU/CSU

gemeinsam? Beide sind auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten

und stellen sich ziemlich ungeschickt an. Während der heimische

Fußball- Zweitligist bei der Verpflichtung eines neuen Trainers von

einer Peinlichkeit in die nächste stolpert, beweisen Angela Merkel

und Horst Seehofer bei der Nominierung eines Kandidaten für das Amt

des Bundespräsidenten ihr Unvermögen. Der Versuch, den Nachfolger

von Joachim Gauck im Einvernehmen mit der SPD zu finden, droht

endgültig zur Blamage für die Kanzlerin zu werden. Angela Merkel

hat sich komplett verkalkuliert, auch weil Sigmar Gabriel

sie düpiert hat. Frech war der SPD-Vorsitzende vor Wochen mit

seinem Vorschlag vorgeprescht, Außenminister Frank-Walter Steinmeier

zu nominieren. Das war klar gegen die Absprache der drei

Parteichefs und schien anfangs bloß Gabriels bekannte

Sprunghaftigkeit zu beweisen. Nun aber könnte sich das Ganze als

echter Coup erweisen. Zum einen, weil Frank-Walter Steinmeier

in der Bevölkerung beliebt ist. Vor allem aber, weil Angela Merkel

und Horst Seehofer feststecken zwischen Absagen (Norbert

Lammert wäre perfekt gewesen - der Bundestagspräsident will aber

nicht, vermutlich kann er der Kanzlerin nicht verzeihen, ihn zweimal

übergangen zu haben) und eigenen Ausschlusskriterien (für Winfried

Kretschmann gäbe es mit den Grünen eine rechnerische Mehrheit -

aber das kommt vor allem der CSU mit Blick auf die Bundestagswahl zu

sehr einer Vorfestlegung auf Schwarz-Grün gleich). Nun läuft ihnen

die Zeit davon. Nein, in Sachen Bundespräsident hat Angela Merkel

einfach kein glückliches Händchen. Erst Horst Köhlers Flucht aus

dem Amt. Dann Christian Wulff, der Schloss Bellevue nach einer

unwürdigen Hetzjagd verließ, zu der er allerdings selbst einiges



beigetragen hatte. Schließlich Joachim Gauck, der ja nur gegen

den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin zum Staatsoberhaupt

gewählt wurde - auch wenn er sich dann sehr schnell als

ausgesprochen wertvoll für die Republik im Allgemeinen wie für die

Regierung Merkel im Besonderen erwiesen hat. Nun steckt die

Kanzlerin wieder gewaltig in der Klemme. Wenn sie CDU und CSU heute

die Zustimmung zu Steinmeier abringt, muss das in der Union mit

Blick auf das Wahljahr 2017 regelrecht als Zumutung empfunden

werden. Wenigstens aber hätte man sich dann dieses quälende und

unwürdige Verfahren ersparen können. Und rückt die Union doch noch

von der Idee eines Konsenskandidaten ab, wird die Frage lauten: Warum

nicht gleich so? Zu Recht! Eine echte Wahl mit mehreren veritablen

Kandidaten und ohne großkoalitionäre Kungelei wäre sowieso die

beste Lösung gewesen. Für das Amt und vor allem für das Ansehen

unserer Demokratie. Aber dazu fehlte Angela Merkel bisher der Mut.

Leider!







