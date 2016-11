Badische Neueste Nachrichten: zu Das Wagnis Trump

Kommentar von Klaus Michael Baur

(ots) - Europa beste Antwort auf Trumps Amerika wäre die

solide Gemeinschaft und geeinte Stärke. Doch die Krisen haben Europa

zum kränkelnden Projekt gemacht. So bleibt auch der deutschen

Kanzlerin nichts anderes übrig, als Trump wie eine strenge Wächterin

des Abendlandes an den Wertekanon zu erinnern. Wohlwissend, dass der

denkbare neue Draht zu Putin und Erdogan elementare Gefahren birgt:

In der Ukraine, in Syrien und in der Bekämpfung des IS würden neue

Kapitel aufgeschlagen. Sollte Donald Trump auch von den Leitplanken

seines Stabes bestens geführt werden: Amerika ging mit seiner Wahl

ein internationales Wagnis ein.







