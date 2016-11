Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Paris: Zerbrechlich von Claudia Bockholt

(ots) - Mit keinem anderen seiner Songs hätte Sting das

Konzert im Bataclan eröffnen können: "Fragile". Die Botschaft ist

nicht nur, dass der Mensch, sein Leben, eine sehr zerbrechliche Sache

ist. Stings Lied für den 1987 in Nicaragua ermordeten Ben Linder

enthält eine in Zeiten des Terrors noch bedeutsamere Erkenntnis:

Gewalt gebiert Gewalt. Die USA finanzierten den Krieg der Contras

gegen die linksgerichteten Sandinisten - bis die Guerillas den

US-Ingenieur Linder töteten und die Unterstützung im eigenen Land

wegbrach. Die USA stützten die Taliban in Afghanistan, als es noch

gegen Russland ging. Dann kam 9/11, nun sind Islamisten das Feindbild

aller Welt. Die mörderischen Attacken dauern an. Und immer sterben

Unbeteiligte: im Bataclan, in Damaskus, in Nigeria. Sie sind

Kollateralschäden in einem Krieg, der von wenigen Verbrechern geführt

und von vielen mit Worten geschürt wird. Jetzt wird ein Mann

US-Präsident, der alle Muslime unter Generalverdacht stellt. Wir

sollten aufpassen. Unser Frieden ist zerbrechlicher denn je.







