Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu EU-Verteidigungspolitik/Trump: Warten auf Trump von Daniela Weingärtner

(ots) - Wenn Donald Trump seinen Worten Taten folgen

lässt, wird er sich noch mehr als die bisherige US-Administration aus

den Krisenherden Europas und seiner Nachbarn zurückziehen. Das sei

nun aber endlich der Moment, wo sich Europa in Verteidigungsfragen

zusammenraufen müsse, erklären uns unisono die deutsche

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, ihre europäische

Kollegin Federica Mogherini und Kommissionspräsident Jean-Claude

Juncker. Bei einer Rede vergangene Woche in Berlin nahm er sogar das

Tabuwort "europäische Armee" in den Mund. Die will nun wirklich

keiner. Für viele EU-Bürger ist die Vorstellung, dass ihre Soldaten

unter EU-Flagge und Brüsseler Oberkommando in einen Krieg geschickt

werden könnten, ein Alptraum. In Frankreich wurde 2005 von linken

Parteien mit dem Schreckgespenst einer EU-Armee gegen die geplante

europäische Verfassung mobil gemacht. Die Begeisterung für das

Projekt dürfte seither nicht gestiegen sein. Und in Polen und Ungarn,

wo man sich schon jetzt unter Brüsseler Diktat fremdbestimmt wähnt,

wäre das Projekt vielleicht sogar ein Austrittsgrund. Einerseits.

Andererseits müssen sich die Bürger der baltischen Staaten, sowie

Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns darauf einstellen, dass

die USA nicht länger Schutzmacht für sie spielen wollen. Noch ist

völlig unklar, welchen außenpolitischen Kurs Trump verfolgen wird.

Zahlreiche Äußerungen aus dem Wahlkampf lassen aber vermuten, dass er

die historisch begründete Panik der Osteuropäer und der Finnen vor

russischen Expansionsansprüchen nicht nachvollziehen kann. Politiker,

die die Annektion der Krim nicht so dramatisch finden, weil die

Menschen dort ja eh lieber zu Russland gehören möchten, bereiten

vielen Osteuropäern Alpträume. Zwar wird im polnischen

Glückwunschschreiben an den Wahlgewinner an die im Juli beschlossene

Aufrüstung der Ostflanke der Nato erinnert. Doch selbst wenn Trump zu



Ohren gekommen sein sollte, dass Polen brav die von Nato-Mitgliedern

geforderten zwei Prozent BIP in seinen Verteidigungshaushalt steckt,

ist damit beherztes künftiges US-Engagement in Osteuropa noch lange

nicht garantiert. Geht es nach Trump, sollen alle mehr zahlen.

Deutschlands Rüstungsetat stagniert seit Jahren bei 1,2 Prozent, was

zwar viele Bundesbürger für völlig ausreichend halten, der künftige

US-Präsident aber nicht. So gesehen ist jetzt vielleicht wirklich ein

günstiger Moment gekommen, um das Thema europäische

Verteidigungsfähigkeit aus der Versenkung zu holen. Eine EU-Armee ist

Zukunftsmusik, auch auf die Nato will niemand verzichten. Aber die

Europäer sollten überlegen, ob sie ihre zahlreichen

friedenssichernden Missionen, ihr Engagement gegen Piraten am Horn

von Afrika und gegen Schlepper vor der libyschen Küste nicht besser

koordinieren und vorhandene militärische Ausrüstung gemeinsam

wirkungsvoller einsetzen könnten. Ein EU-Hauptquartier, wie es von

den Briten immer vehement bekämpft worden war, rückt mit deren

Austritt in den Bereich des Realisierbaren. Doch eine

Rüstungsagentur, die sicherstellen soll, dass nationale

Neuanschaffungen mit Transport- und Waffensystemen anderer EU-Staaten

kombinierbar sind, gibt es seit 2004. An den Alleingängen hat es

wenig geändert. Multinationale Eingreiftruppen existieren seit 2005.

Zum Einsatz kamen sie bislang noch nie. Die kürzlich bekannt

gewordene Entscheidung der polnischen Regierung, statt Hubschraubern

der europäischen Firma Airbus doch lieber Black Hawks aus

amerikanischer Produktion zu kaufen, lässt wenig Hoffnung aufkommen,

dass nun ein verteidigungspolitischer Ruck durch Europa geht. Da

warten wir doch lieber ab, ob Herr Trump das alles vielleicht gar

nicht so gemeint hat.







