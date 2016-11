Wellness, Relaxen und noch mehr im Wohlfühlhotel Montefila

Das Wohlfühlhotel Montefila in Montenegro bietet Urlaubern 50plus einen wunderbaren Aufenthalt in der Weihnachts- und Silvesterzeit an. Mancher Best-Ager ist unschlüssig, wie er Weihnachten und Silvester verbringen kann.

(firmenpresse) - Es sind Tage, die durch die Feiertage wunderbar für einen Urlaub 50plus geeignet sind. Oder einfach dem Stress der Vorweihnachtzeit entfliehen.

Warum nicht einmal nach Montenegro fliegen? Das letzte Geheimnis. Mit moderaten Temperaturen im Dezember kann das Hotel Montefila in Montenegro als Alternative zu einem Urlaub an der Nord – oder Ostsee oder in den Bergen durchaus punkten. Dazu kommt ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, welches einen Aufenthalt für Best-Ager günstig macht. Gerade in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten und Silvester bietet das Hotel Montefila den Urlaubern 50plus Spezialangebote an. So kann der Best-Ager im Zeitraum vom 15.12.16 – 15.01.17 einen 7-tägigen Aufenthalt buchen, zahlt jedoch nur sechs Tage. Bei zehn Tagen zahlt er nur acht und bei einem Aufenthalt von 14 Tagen werden nur 11 Tage berechnet. Das Weihnachts- und Silvestermenü ist inbegriffen und wird bei Buchung mit Halbpension vom Reisepreis abgezogen. Aber auch individuelle Arrangements sind auf Anfrage möglich. Hier gilt einfach unverbindlich nachfragen.



Wellness und Relaxen kommt im Montefila-Hotel nicht zu kurz. Im großen Aussenwhirlpool können ganzjährig Sprudel-und Massageerlebnisse genossen werden. Ein Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna und Liegeterrasse bietet dem Urlauber 50plus wohltuende Entspannung.



Das Wohlfühlhotel Montefila liegt in Ulcinj, im Süden von Montenegro. Es ist eine lebendige kleine Stadt und abseits von den Touristenströmen kann der Urlauber hier Ruhe und Erholung genießen. Viele Restaurants und Cafes sind ganzjährig geöffnet. So lädt Ulcinj mit seinem 13 Kilometer langen Sandstrand zu entspannten Spaziergängen ein. Stress ade! Mit Wandern, Vogelbeobachtung und diversen Ausflugsmöglichkeiten wird das Ausspannen leicht möglich.

Ein Aufenthalt im Wohlfühlhotel Montefila in Montenegro wird jeden Best-Ager begeistern. Mit einer kurzen Flugzeit ist das Ankommen leicht. Direktflüge und Flüge mit Zwischenstopp zu den Flughäfen Podgorica und Tivat in Montenegro sowie Dubrovnik (Kroatien) und Tirana (Albanien) sind mehrmals pro Woche von Berlin, Memmingen (Allgäu), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart möglich.









http://www.montefila.com/de/about-hotel.html



- das Hotel mit hohem Komfort und persönlicher Atmosphäre

- Entspannung und Wellness

- aktive Urlaubsgestaltung (z.B. Schwimmen, Wandern, Radfahren, Kitesurfen, Tauchen)

BestagePartners & BestAgeHolidays

