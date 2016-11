Tier-Friedhof.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Tierfriedhof!

Die Homepage Tier-Friedhof.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Tierfriedhof!

(firmenpresse) - Ein Tierfriedhof (Tier-Friedhof) ist ein Sonderfall eines Friedhofes, speziell für Tiere.



Der Tierfriedhof befindet sich meist in Trägerschaft einer Gemeinde und steht nur für Tiere aus deren Haushalten offen. Daneben gibt es auch privat betriebene Tierfriedhöfe.



Weltweit haben sich Tierfriedhöfen etabliert. Einige Großstädte verfügen bereits über mehrere derartige Einrichtungen.



Web-Link zum Internet-Portal Tier-Friedhof.Net: http://www.tier-friedhof.net



Weltweit haben sich Tierfriedhöfen etabliert. Einige Großstädte verfügen über mindestens eine derartige Einrichtung.



Die ersten modernen Tierfriedhöfe in Deutschland entstanden etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Bestattet werden größtenteils die klassischen Haustiere wie Hunde oder Katzen, aber auch Zirkustiere oder Pferde.



Der weltweit bekannteste Tierfriedhof ist der Cimetière des chiens ("Hundefriedhof") in Asnières-sur-Seine nördlich von Paris.



Neben den Tierfriedhöfen hat sich in der westlichen Welt vielfach auch die Einäscherung (Kremierung) von Heimtieren in einem speziell dafür errichteten Tierkrematorium durchgesetzt.



Web-Link zu den Tierfriedhof News & Infos: http://www.tier-friedhof.net/modules.php?name=News



Haustiere können ein Erdgrab (auch mit Sarg und Grabmonument) auf speziellen Tierfriedhöfen oder unter bestimmten Bedingungen (siehe gesetzliche Bestimmungen) auf einem Grundstück in Privatbesitz/-nutzung erhalten.



Gleichfals ist die Einäscherung in einem Krematorium möglich.



In Deutschland ist bei getrennter Kremierung ist die gemeinsame Beisetzung der Urnen mit menschlicher Asche und derjenigen von Haustieren in einem gemeinsamen Grab auf zurzeit zwei Friedhöfen in Deutschland möglich.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Tier-Friedhof.Net, Tierfriedhof, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Tierfriedhof bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Tierfriedhof) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tierfriedhof&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 13. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tier-friedhof.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Tierfriedhof bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Tierfriedhof) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tierfriedhof&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Tierfriedhof unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 13.11.2016 - 23:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1423834

Anzahl Zeichen: 2923

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.