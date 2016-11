Kultur-News.Net informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Kultur!

(firmenpresse) - Der Begriff Kultur (abgeleitet von lateinisch cultura ?Bearbeitung', ?Pflege', ?Ackerbau') bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur.



Kulturleistungen sind dementsprechend alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen Materials, wie in der Technik oder der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde wie Musik, Sprachen, Moral, Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft.



Der Begriff der Kultur kann sich auf eine Gruppe von Menschen beziehen, denen eine bestimmte Kultur zugesprochen wird, oder auf das, was allen Menschen als Menschen zukommt, insofern Kultur sie beispielsweise vom Tier unterscheidet.



Der Kulturbegriff ist im Laufe der Geschichte immer wieder von unterschiedlichen Seiten einer Bestimmung unterzogen worden.



Je nachdem drückt sich in der Bezeichnung Kultur auch das jeweils lebendige Selbstverständnis und der Zeitgeist einer Epoche aus, der Herrschaftsstatus oder -anspruch bestimmter gesellschaftlicher Klassen oder auch wissenschaftliche und philosophisch-anthropologische Anschauungen.



Die Bandbreite der Bedeutungsinhalte ist dementsprechend sehr groß und reicht von einer rein beschreibenden (deskriptiven) Verwendung ("die Kultur jener Zeit") bis zu einer vorschreibenden (normativen), wenn bei letzterem mit dem Begriff der Kultur zu erfüllende Ansprüche verbunden werden.



Vor allem im deutschsprachigen Raum hat sich im allgemeinen Begriffsverständnis der Gegensatz Kultur und Zivilisation entwickelt, während beispielsweise im englischen Sprachraum lange Zeit nur ein Wort für "Kultur" (civilization) genutzt wurde.





Erst seit einigen Jahrzehnten findet sich auch culture häufiger, ohne dass hiermit jedoch auf einen Gegensatz zu civilization Bezug genommen wurde.



Der Begriff der Kulturnation entstand im 19. Jahrhundert als Ausdruck eines weniger durch Politik und militärische Macht als durch Kulturmerkmale repräsentierten Nationsverständnisses.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Kultur-News.Net, Kultur, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



