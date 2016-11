WAZ: Erdogan-Gegner in NRW werden bedroht

(ots) - Der Druck auf Gegner des türkischen Präsidenten

Recep Tayyip Erdogan in Nordrhein-Westfalen hält unvermindert an. Das

berichtet die in Essen erscheinende Westdeutsche Allgemeine Zeitung

(WAZ, Montagausgabe). Türkeistämmige Politiker und Bürger berichten

danach von massiven Einschüchterungsversuchen. "Erdogan-Gegner in NRW

werden weiter bedroht und als ,Vaterlandsverräter' beschimpft", sagte

die Landtagsabgeordnete Serap Güler (CDU) aus Köln der WAZ.

Türkeistämmige Gewerbetreibende berichteten von Hunderten

Boykottlisten, die über soziale Netzwerke verbreitet werden.



Der Bochumer Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel (SPD) spricht von

einer Bedrohungslage "auf anhaltend hohem Niveau". Türkische Behörden

streuten weiter gezielt und systematisch Beleidigungen und politische

Kommentierungen in deutsche Internetseiten und Facebook-Auftritte.

Der Riss zwischen Gegnern und Anhängern der türkischen Regierung gehe

nicht nur durch Nachbarschaften, Vereine und Moscheegemeinden,

sondern spalte auch zunehmend die Familien. Der Kölner Rechtsanwalt

Ramazan Sevinc berichtete der WAZ von mehreren Ehepaaren, die sich

wegen dieses politischen Konflikts scheiden lassen wollen. "Paare

entfremden sich, Eltern reden nicht mehr mit ihren Kindern, Kollegen

nicht mehr miteinander."



Zudem ist laut WAZ die Zahl der Asylanträge in Nordrhein-Westfalen

durch Türken nach dem vereitelten Putsch und den anschließenden

Verhaftungswellen in der Türkei stark gestiegen. Seien von Januar bis

Juni 2016 laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)

lediglich 262 Asylanträge aus der Türkei registriert worden, so sei

die Zahl in den folgenden Monaten bis Ende September auf 774

angewachsen, berichtet die Zeitung.







