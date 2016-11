NOZ: Bauernverband warnt: Staatliches Tierschutz-Label kann auch scheitern

Osnabrück. Nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes ist noch

längst nicht sicher, dass das von Bundeslandwirtschaftsminister

Christian Schmidt (CSU) geplante Tierschutz-Label für Fleisch ein

Erfolg wird. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte

Verbandsgeneralsekretär Bernhard Krüsken, das Interesse zur Teilnahme

sei bei Landwirten zwar da. Allerdings sei bislang vollkommen unklar,

wie Mehrkosten gedeckt werden sollen. "Wenn die Ware mit einem

Aufpreis von 30 Prozent ins Regal gelegt und versucht wird, die

Landwirtschaft mit zehn Cent pro Kilogramm abzuspeisen, dann wird das

nicht funktionieren", sagte Krüsken. "Das Risiko wird dann hoch, dass

das Label sich nicht durchsetzt."



Krüsken verwies darauf, dass nicht nur die Haltungskriterien

Mehrkosten verursachten. Auch die Kontroll-Infrastruktur müsse

bezahlt werden. "Solche Kosten sind der Hauptgrund dafür, dass

bislang kein Label den Durchbruch in den Massenmarkt geschafft hat."

Hier könnten Synergien zwischen staatlichem Label und der

privatwirtschaftlichen Initiative Tierwohl genutzt werden, so

Krüsken. Diese verfüge bereits über ein engmaschiges Kontrollnetz,

auf das zurückgegriffen werden könne. "Ein Parallelsystem würde

enorme Kosten verursachen." Nur im Verbund mit der Initiative

Tierwohl könne das staatliche Label "zum Erfolg in der Fläche werden

und aus der Marktnische ausbrechen", so Krüsken.



Er forderte die Bundesregierung zugleich auf, sich für die

Herkunftskennzeichnung von Fleisch stark zu machen. "Es gibt Länder

in der Welt und auch in Europa, da weiß man gar nicht, wie Tierwohl

buchstabiert wird." Deren Fleisch werde verarbeitet und



beispielsweise in Tiefkühlprodukten verwendet. "Es bringt nichts,

einerseits hierzulande hohe Ansprüche an Haltungsstandards zu stellen

und gleichzeitig Ware zu importieren, die diese Ansprüche nicht

erfüllt." Wer ein Label einführe, sollte auch über die

Herkunftskennzeichnung bei Fleisch nachdenken. Krüsken: "Wird ein

Tier in Deutschland aufgezogen und geschlachtet, dann sollte das auch

auf der Verpackung stehen."







Neue Osnabrücker Zeitung

Datum: 14.11.2016 - 05:00

